Oviedo se vuelca con Cafca en una edición marcada por la alta participación: "La ciudad volvió a convertirse en un gran escenario"

La séptima edición del CAFCA cerró en Oviedo con un balance “muy positivo”, según destacó su director artístico, José Castellano, tras un fin de semana en el que el buen tiempo acompañó el desarrollo de las actividades y favoreció una notable afluencia de público.

Castellano subrayó que desde el viernes los distintos espacios del festival se llenaron y que los asistentes participaron de forma activa en todas las propuestas programadas. “Oviedo volvió a convertirse en un gran escenario y eso es el mejor balance que tenemos”, señaló el director artístico, quien defendió la consolidación del certamen como una cita esperada por las familias.

El responsable del CAFCA incidió en que el público “quiere artes escénicas para toda la familia” tanto en la calle como en teatros y espacios singulares de la ciudad. A su juicio, el festival responde precisamente a esa demanda con una programación diversa, abierta y pensada para todos los públicos.

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Todas las actividades registraron una importante presencia de espectadores, un dato que Castellano calificó de “muy satisfactorio” y que confirma, según afirmó, el arraigo del CAFCA en Oviedo como una cita cultural plenamente consolidada.