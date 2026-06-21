El PSOE propone adaptar las instalaciones deportivas y los espacios públicos de Oviedo al cambio climático

El PSOE acaba de presentar una iniciativa para adaptar las instalaciones deportivas municipales y los espacios públicos de la ciudad a los efectos del cambio climático y al progresivo aumento de las temperaturas. La propuesta busca proteger la salud de la ciudadanía y mejorar el confort de quienes utilizan a diario parques, sendas, equipamientos deportivos y otros espacios al aire libre.

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara defendió la necesidad de actuar ante una realidad que, según señaló, resulta cada vez más evidente para la población durante los meses de primavera y verano. “Cada vez hace más calor. Lo notamos quienes salimos a caminar por los parques, quienes corremos por las sendas de la ciudad o quienes practicamos deporte al aire libre”, afirmó.

Sánchez Santa Bárbara incidió en que disponer de espacios frescos y seguros ha dejado de ser una cuestión secundaria. “Encontrar sombra en una grada, disponer de una fuente de agua tras hacer ejercicio o recorrer itinerarios más frescos en días de altas temperaturas ha pasado de ser una comodidad a una necesidad”, sostuvo.

La iniciativa socialista plantea una hoja de ruta con dos líneas de trabajo. La primera consiste en elaborar una Estrategia de Adaptación Climática específica para las instalaciones deportivas municipales, con el fin de planificar de manera ordenada las actuaciones necesarias. La segunda apuesta por poner en marcha intervenciones progresivas, de bajo coste económico y con impacto directo en el bienestar de las personas usuarias.

Entre las medidas propuestas figuran el incremento de las zonas de sombra, la ampliación del arbolado en parques, sendas y espacios deportivos, así como la instalación de nuevas fuentes de agua potable en recintos deportivos y en los denominados recorridos saludables del municipio.

Desde el Grupo Municipal Socialista subrayan que el objetivo principal de la iniciativa es la prevención y la protección de la salud, especialmente de los colectivos más vulnerables ante los episodios de calor intenso, como menores, personas mayores y deportistas.

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“Proteger la salud de quienes utilizan nuestros espacios públicos es garantizar que Oviedo siga siendo una ciudad habitable, amable y preparada para los retos climáticos del futuro”, concluyó Sánchez Santa Bárbara.