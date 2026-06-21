Los tres barrios de Oviedo que disfrutarán de nuevas canchas deportivas

Tres nuevas pistas deportivas se instalarán en otros tantos barrios de Oviedo para el uso de los vecinos, principalmente niños y jóvenes. La Concejalía de Gestión Urbanística, liderada por Nacho Cuesta, tramita la redacción de varios proyectos para construir tres canchas en la plaza Lago Enol de Ventanielles, el parque de San Pedro de los Arcos y Las Caldas, en una parcela anexa a las piscinas.

A través de la contratación de las asistencias técnicas se obtendrá el proyecto para la construcción de estos equipamientos en zonas que carecen de instalaciones adecuadas para la práctica deportiva. La actuación busca acercar el deporte de proximidad a los barrios y facilitar que los menores y jóvenes dispongan de espacios seguros para jugar y relacionarse sin necesidad de desplazarse a otras zonas de la ciudad.

Todas las pistas estarán equipadas con porterías de fútbol y canastas de baloncesto, lo que permitirá un uso polivalente. El formato será similar al de otras canchas ya en funcionamiento, como la existente en La Florida. Además, contarán con un cerramiento perimetral mediante estructuras metálicas de acero y hierro, diseñado para evitar la salida de los balones al exterior, reforzar la seguridad de los usuarios y garantizar una mayor durabilidad y un mejor mantenimiento frente a las redes convencionales.

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A estas actuaciones se sumará la pista deportiva que actualmente se está diseñando en la plaza Juan Pablo II, con el objetivo de dotar a Ciudad Naranco de un espacio adecuado para la práctica de estos deportes. Se trata de una demanda histórica de los vecinos, en una ubicación idónea al lindar con la zona de columpios de la plaza, lo que permitirá fomentar la actividad física, el uso lúdico del espacio público y la dinamización del barrio.