Último adiós al periodista Orlando Sanz: "Era una persona insobornable; un hombre que quería el bien para Oviedo y sin partidismos de ninguna clase"

Las crónicas de Orlando Sanz eran una clase magistral de periodismo. Sus críticas a la falta de abastecimiento de agua que la ciudad sufrió hasta hace poco tiempo provocaron que el ministerio de Rafael Calvo Ortega se pusiese las pilas con Los Alfilorios y no se casaba políticamente con nadie. “Era una persona insobornable; un hombre que quería el bien para su ciudad, sin partidismos de ninguna clase”. Así lo definió el fotógrafo Santiago García minutos antes de que la capilla del tanatorio de El Salvador acogiese el acto de despedida a este carbayón de 92 años, fallecido el viernes en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Desarrolló la mayor parte de su extensa carrera en LA NUEVA ESPAÑA. Entró sustituyendo a Diego Carcedo en la sección de Oviedo y durante dos décadas cautivó a los lectores tras formarse en la Escuela de Periodismo de Madrid. También pasó por otras cabeceras como “La Hoja del Lunes”, “Asturias Semanal”, “La Voz de Asturias” y “El Comercio”. Además, fue director de “El Correo de Asturias” entre 1987 y 1989.

Sanz cubrió todas las ramas de la actualidad municipal y un apasionado del Real Oviedo. “Era un magnífico periodista. Todo un referente y con él tuve la suerte de compartir muchas cosas. Nos veíamos todos los días en el Ayuntamiento cubriendo plenos, comisiones informativas, ruedas de prensa y todo lo que pasase por la casa consistorial carbayona, así como sus derivaciones políticas y sociales”, recuerda el periodista David Serna. De igual forma, resalta que era “un buen compañero, una buena persona, muy serio y riguroso; era un maestro”.

A sus crónicas vuelve cada cierto tiempo Ceferino Vallina, expresidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo (APO). “Son una lección de periodismo magistral que permite conocer Oviedo y Asturias”. Sanz también fue de gran ayuda porque fue presidente de esta entidad y vicepresidente de la de Gijón. “Su opinión fue muy importante. Siempre defendía a los profesionales y, si la APO existe, en buena parte es gracias a él”. Además, se involucró en los procesos para lograr convenios y acuerdos, y cuando “me veía me preguntaba qué tal estaba todo”.

Un gran legado dejó en la Confederación Hidrográfica del Norte. Durante ocho años, entre 1990 y 1998 —año de su jubilación—, fue jefe del gabinete de prensa. “Orlando Sanz era una persona digna de ser querida por Oviedo y tiene una calle a su nombre entre Las Campas y La Florida”, recordó el fotógrafo Santiago García. También resaltó que casi hasta el último día de su vida estuvo pendiente de la actualidad informativa de la capital asturiana y seguía analizando cada una de las propuestas. “Solo quería el bien de la ciudad”, concluyó. “Era un gran periodista, defensor a ultranza de Oviedo y del Real Oviedo; era una excelente persona”, subrayó Maxi Alberto Rodríguez, una de las voces más conocidas de Radio Nacional de España en Asturias.

Noticias relacionadas

La última despedida a Sanz reunió a personas de todos los sectores. Entre los presentes estuvo el que fue director de LA NUEVA ESPAÑA y ahora es consejero de Prensa Ibérica, José Manuel Vaquero. También estuvieron el exdirector Melchor Fernández, el exsubdirector Alberto Menéndez y la decana del Colegio de Periodistas y presidenta de la APO, Bárbara Alonso. La representación municipal estuvo encabezada por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza; mientras que por el Real Oviedo acudieron el vicepresidente, Manuel Paredes, y el responsable de Relaciones Institucionales, César Martín Villar y otro amigo que quiso darle el último adiós fue el arquitecto Javier Calzadilla. Otra institución que trasladó su pésame fue la Sociedad Protectora de La Balesquida, liderada por José Antonio Alonso. “Sanz era ovetense de nacimiento y periodista de vocación. Oviedo pierde una de esas voces que ayudaron a contar su día a día, sus cambios y su memoria colectiva durante décadas”.