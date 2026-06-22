El Alcalde de Oviedo recibe a los humoristas Juan Luis Cano y Joaquín Parajón

El Festival Internacional del Humor puso ayer su broche de final con un encuentro entre el Alcalde, Alfredo Canteli, con los humoristas Juan Luis Cano, la mitad de «Goma espuma», y Joaquín Pajarón. La reunión, en la imagen, tuvo lugar en el Ayuntamiento después de que los principales escenarios carbayones acogiesen monólogos, podcast, magia, talleres, charlas, proyecciones, humor gráfico y espectáculos para todos los públicos.