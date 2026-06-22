El Alcalde de Oviedo recibe a los humoristas Juan Luis Cano y Joaquín Parajón
Los principales escenarios carbayones acogiesen monólogos, podcast, magia, talleres, charlas, proyecciones, humor gráfico y espectáculos para todos los públicos.
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El Festival Internacional del Humor puso ayer su broche de final con un encuentro entre el Alcalde, Alfredo Canteli, con los humoristas Juan Luis Cano, la mitad de «Goma espuma», y Joaquín Pajarón. La reunión, en la imagen, tuvo lugar en el Ayuntamiento después de que los principales escenarios carbayones acogiesen monólogos, podcast, magia, talleres, charlas, proyecciones, humor gráfico y espectáculos para todos los públicos.
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