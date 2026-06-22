Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas

Oviedo celebrará por todo lo alto la noche más corta del año con la hoguera de San Juan. La concejalía de Festejos, en manos de Covadonga Díaz, quiere que esta jornada sea una auténtica fiesta en la que los carbayones tiren al fuego libros después de un intenso año académico o escriban sus deseos en un papel para quemar todo lo malo que ha pasado en el último año. Ya se sabe que las llamas marcan el paso del verano, ahuyentan lo negativo y abren una nueva etapa ante la llegada de las vacaciones estivales.

El acto central llegará a las 00.00 horas, con el tradicional encendido del fuego en la plaza de Porlier. El acto estará acompañado de la Danza Prima, que contará con la participación del Coru de Muyeres San Esteban. Tanto antes como después de este momento actuará la orquesta Pasito Show.

Las actividades comenzarán por la tarde. El Ayuntamiento apuesta por una celebración dirigida a todos los públicos, con especial atención a los niños, los jóvenes y las familias. La programación se retrasó por culpa del aviso amarillo por altas temperaturas y arrancará a las siete de la tarde con varias actividades organizadas por el Taller de Empleo «Oviedo disfruta cultura». Entre las propuestas figuran un taller en el que los participantes podrán elaborar su propio ramo con una selección de siete plantas aromáticas, y una actividad para crear una flor decorativa con la que adornar la bolsa de papel destinada a guardar el ramo.

La música tradicional tomará las calles a las 20.30 horas con actuaciones por el casco antiguo y la zona más comercial. Participarán los grupos folclóricos «Trasgu» y «A Media Legua», y la banda de gaitas Vetusta. Además, a partir de las ocho de la tarde se celebrará el tradicional pasacalles del enramado de fuentes, con salida desde el Campo de San Francisco.

El recorrido discurrirá por la avenida de Italia para después continuar por el paseo de los Álamos, las calles Uría, Doctor Casal, Covadonga, Palacio Valdés y Pelayo, hasta llegar a la plaza de la Escandalera, donde se realizará el enramado de la fuente y el baile de la Danza Prima. El itinerario continuará por las calles San Francisco y Eusebio González Abascal hasta la plaza de la Catedral, donde se repetirá esta tradición y se bailará la Danza Prima. El pasacalles estará amenizado por el Coru de Muyeres San Esteban.

La orquesta Pasito Show instalará su escenario en la calle Eusebio González Abascal para amenizar la noche más corta del año. Ofrecerá un primer pase durante dos horas desde las 21.45 horas y parará durante tres cuartos de hora para el encendido de la hoguera. A las 00.30 horas dará el segundo pase durante sesenta minutos.

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También La Corredoria encenderá su propia hoguera. Habrá verbena desde las nueve de la noche con la orquesta Waykas y a la medianoche se vivirá uno de los momentos más esperados. En Bueño se celebrará una cena de convivencia a las 21.30 horas para el posterior encendido del fuego.