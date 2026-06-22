La cantante María Arnal, actúa en el Vesu de Oviedo este sábado: "La inteligencia artificial es una herramienta de lo más artesanal que te puedes tirar a la cara"

Maria Arnal (Badalona, 1987), una de las artistas más singulares de la escena actual, recala en Oviedo la noche de este sábado, a las 00.10 horas, como una de las apuestas principales del festival Vesu. Tras años de éxito compartido, la artista llega a la capital asturiana con "Ama" bajo el brazo, su primer álbum en solitario, un proyecto que define como un momento de "frescura y liberación". Conocida por su gusto por lo experimental, Arnal destaca su reciente residencia en el Barcelona Supercomputing Center, donde trabajó con físicos y la inteligencia artificial (IA) en crea instrumentos musicales basados en su propia voz. Eso sí, rechaza los procesos automáticos. "En mi disco no hay 'prompts'", afirma, y defiende que la tecnología es "una herramienta orgánica que no se pelea con lo tradicional".

Usted ya es una cara conocida por el público asturiano, ¿qué recuerdos guarda de la ciudad?

Oviedo siempre ha sido una parada obligatoria en mis giras y todas las veces me dio una acogida estupenda. Se come de maravilla y la gente es majísima, por lo que volver siempre es un placer para mí.

Acaba de lanzar "Ama". ¿Cómo es este nuevo universo sonoro?

Es un disco que mezcla mundos que me interesan profundamente en los últimos años y es algo muy orgánico, aunque desde fuera esos elementos puedan parecer distantes, porque tiene una partes digitales, acústicas, emocionales, de canción de autor, de pop, de electrónica. Últimamente he estudiado órgano con el organista que construyó el de la Sagrada Familia, disfruté de una beca en el Barcelona Supercomputing Center creando instrumentos musicales entrenados con mi propia voz... Así he generado esta mezcla extrañísima y muy singular que es mi disco.

¿Le sorprende que a la gente le guste tanto esta mezcla como usted disfruta cocinándola?

Sí que me sorprende, pero yo creo que el pop está ahora en un sitio súper interesante y rico porque antiguamente era pop un género musical muy claro, y ahora mismo eso no existe. Esto permite que muchos proyectos puedan llegar a la gente y el público también está más abierto. La gente puede conectar, sobre todo, a través de la voz, pero igual sabe que después les voy a llevar a lugares artísticos que no son muy transitados.

¿Qué pretende transmitir con este disco?

Estoy en un momento vital de mucha frescura, de reinicio, de libertad, de convicción también; y de solidez, de calidad artística y de atrevimiento, también.

Es su debut en solitario.

No es un debut como tal, pero como primer disco en solitario tiene muchas cosas que he hecho por primera vez y tiene esa energía. Un montón de artistas han vivido lo mismo, como Björk ("The Sugarcubes") o Caroline Polachek ("Chairflift"). Mi proyecto anterior no era estrictamente una banda, porque yo tenía mucho peso en toda la parte de dirección artística, pero, no obstante, al final las cosas se decidían bastante colectivamente.

Usa la inteligencia artificial; ¿en qué consiste su método?

Es fundamental aclarar esto porque hay mucho desconocimiento. Hay muchas maneras diferentes de usar la y no es solo una cosa. La inteligencia artificial que yo uso es la cosa más artesanal que te puedes tirar a la cara. En mi disco no hay "prompts" para que haga el trabajo por mí. He generado mis propios modelos con mis propias voces junto a un equipo de físicos. Es un trabajo de edición, de etiquetado, de crear las partituras una a una. Es código, sí, pero el proceso es tan manual como cualquier otra artesanía. Y al final no hay inteligencia artificial sin humanos que decidan cómo usarla y qué base ética aplicar.

¿Existe miedo excesivo a que la máquina sustituya al artista?

Lo que necesitamos es crear una buena base ética desde las instituciones y aprender cómo funcionan estas herramientas. La IA lleva muchos años entre nosotros con otras aplicaciones. Mezclarla con lo tradicional es algo súper orgánico y muy propio de nuestra época. No son conceptos que deban pelearse.

¿Qué puede esperar el público ovetense del concierto?

Quiero decirles que un concierto es una ocasión de estar presentes, para compartir los cuerpos, para conectar con la música, con las canciones, con el espectáculo, con el baile. Y luego, si también conectas, con el artista, pues querrás saber más de él. Y es lo que hablábamos antes, si tienes ganas de sorprenderte, de que te cuenten una historia diferente que no has escuchado mucho, pues ahí puede que la encuentres, ¿verdad? Quiero que la gente vaya más allá de la actuación musical.