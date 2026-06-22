Los cinco colegios de Oviedo en los que habrá obras este verano: desde cambios de calderas hasta renovación de la fachada
Los colegios afrontan las vacacione con obras para renovar baños, pavimentos, fachadas y sistemas de calefacción
Se acabaron las clases y empieza el tiempo de obras en los colegios. El Ayuntamiento aprovechará las vacaciones escolares para acometer varias actuaciones de renovación y mejora en centros educativos del concejo, intervenciones muy demandadas tanto por los equipos directivos como por las familias de los alumnos.
La concejalía de Edificios y Patrimonio, dependiente de Nacho Cuesta, y la de Educación, con Lourdes García a la cabeza, inician esta semana los trabajos en tres centros. Una de ellas, en el Buenavista I, donde se renovarán los servicios higiénicos de Infantil y Primaria. Además, se dotará al centro de nuevos aseos en la planta baja y se instalará un baño accesible para alumnos con problemas de movilidad, una actuación especialmente importante para mejorar la accesibilidad del edificio.
También habrá obras en el Novo Mier, donde se acometerá la renovación del pavimento y de los aparatos sanitarios, además de otras mejoras en las instalaciones. En Ventanielles, la actuación se centrará en la reparación integral de la fachada exterior, una intervención destinada a corregir el deterioro del inmueble y mejorar su estado de conservación.
A estas obras se suman otros proyectos ya aprobados por el Ayuntamiento. El equipo de gobierno acaba de dar luz verde a los proyectos técnicos del contrato de obras para sustituir las calderas de gasoil por una de gas en los colegios de Villafría y en el Juan Rodríguez Muñiz. Estas actuaciones cuentan con una inversión superior a los 166.000 euros.
El verano se convierte así en una ventana clave para poner al día las instalaciones antes del regreso de los escolares a las aulas.
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