El color toma Oviedo: la SPAO 2026 convierte la capital asturiana en epicentro del arte

Oviedo se prepara para acoger la sexta edición de la Semana Profesional del Arte, un evento que se ha consolidado como referente cultural en el norte de España, organizado por la Fundación Municipal de Cultura. Bajo el lema "Homenaje al Color", esta cita reunirá a artistas de distintas generaciones y procedencias para explorar las dimensiones física, estética, conceptual y simbólica del color a través de las artes plásticas y visuales.

La semana arrancará el martes 23 de junio con el acto de apertura en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC), donde los visitantes podrán recorrer la exposición principal junto a los propios artistas participantes: Abel Suárez, Amelia Celaya, Claudia Carbajal, Covadonga de Don Pablo, Helena Toraño, Javier Soto, Llorenç Barber y Noemí Iglesias Barrios, además de la Escuela de Arte de Oviedo. La muestra incluye también la participación de la Galería Guillermina Caicoya, que aporta una exposición conmemorativa del centenario de Amador.

Pablo Armesto, en la edición anterior / .

El miércoles 24, el Colegio de Arquitectos acogerá la inauguración de la exposición colectiva "Homenaje al color", con obras de Amelia Celaya, Breza Cechinni, Faustino Ruiz de la Peña, Helena Toraño, Ivan Baizán, José Santamarina, Marta Fermín, Noemí Iglesias Barrios, Pablo de Lillo, Pablo Prada, Sandra Santamarina y Verónica Ledo. Esa misma jornada se celebrarán visitas guiadas a las galerías participantes: Galería Pablo de Lillo presenta "100 colores, 100 objetos"; Galería Arancha Osoro exhibe la muestra de Daniela Zanzoni titulada "El color como cartografía inestable"; Galería 451 muestra la obra de Pelayo Tamargo; y Galería Flechazu acoge "En la noche del Parque", de Nuria Antolín.

El programa contempla conferencias a cargo de Laila Bermúdez, quien impartirá las charlas "El color no existe: física, mente y emocional" y "La alquimia de la luz: breve historia de los colores en la pintura". Los talleres completan la oferta formativa: Groek Malva dirigirá sesiones de mosaico para niños y adultos, mientras que Flechazu y el equipo de Miramontes junto a Laila Bermúdez conducirán actividades centradas en la construcción emocional del color.

Galeristas de Oviedo / .

Como broche de oro, el domingo 28 la Semana culminará con una actuación de música experimental a cargo de Llorenç Barber y Montserrat Palacios, quienes estrenarán la pieza "Sonar el color, escuchar el aire", creada expresamente para esta edición.

La Semana Profesional del Arte de Oviedo se consolida así como una plataforma de visibilidad y diálogo que invita al público a sumergirse en experiencias sensoriales donde la gama cromática es protagonista absoluta.