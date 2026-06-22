Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real

El sacerdote José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real desde 1997 y una de las figuras más conocidas y respetadas de la Iglesia ovetense en las últimas décadas, fue hallado muerto por causas naturales este lunes en la casa parroquial situada en el número 10 de la calle Magdalena. Natural de Proaza y ordenado sacerdote en 1965, desarrolló buena parte de su ministerio en Pola de Siero, donde ejerció durante casi veinte años como coadjutor, antes de hacerse cargo de la parroquia de Tudela Veguín en 1984. También fue vicario episcopal de la Vicaría Centro durante el episcopado de Gabino Díaz Merchán. Desde hacía casi treinta años estaba al frente de San Isidoro el Real, una de las parroquias más importantes de Oviedo, donde era una figura muy querida entre los feligreses.

Fueron precisamente los fieles quienes dieron la voz de alarma durante la mañana de este lunes. Al acudir a la misa de las once comprobaron que el sacerdote no llegaba al templo, algo completamente inusual. Ante la preocupación, varios parroquianos se desplazaron hasta la vivienda parroquial de la calle Magdalena. Después de llamar repetidamente sin obtener respuesta, decidieron alertar a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Oviedo, que consiguieron acceder al interior de la vivienda. Una vez dentro encontraron al religioso ya fallecido. A la puerta del inmueble permanecían numerosos feligreses y vecinos, visiblemente afectados, mientras aguardaban la llegada de los servicios funerarios para proceder al levantamiento y traslado del cuerpo. “Ayer dio misa normal. Tenía los achaques propios de la edad, pero este desenlace ha sido una sorpresa”, comentaban varios fieles congregados frente a la casa parroquial. La noticia causó una profunda conmoción entre la comunidad de San Isidoro, donde Alonso Tuñón era una presencia cotidiana desde finales de los años noventa.

“Nos deja ahora un problemón, porque llevaba casi treinta años llevando la parroquia a la perfección”, lamentaba una feligresa, reflejando el sentimiento generalizado entre quienes compartieron con él décadas de vida parroquial. La misma recordó que en la misa del pasado jueves el párroco ya se sintió débil y precisó de ayuda para los oficios. "Dijo que tenía problemas para aguantar de pie", añade.

Nacido en Proaza en 1942, José Luis Alonso Tuñón fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1965. Su primer destino pastoral fue la parroquia de San Pedro de Pola de Siero, donde desarrolló una larga etapa como coadjutor. En noviembre de 1984 fue nombrado párroco de Tudela Veguín y administrador parroquial de Tudela de Agüeria. Especialista en catequesis, formó parte del equipo diocesano de esta área y fue miembro de distintos órganos de participación de la diócesis. En 1990 fue designado vicario episcopal de la Vicaría Centro y, en 1997, el arzobispo Gabino Díaz Merchán lo nombró párroco de San Isidoro el Real, responsabilidad que mantuvo hasta su fallecimiento.

Noticias relacionadas

La muerte de Alonso Tuñón supone el final de una trayectoria sacerdotal de más de seis décadas vinculada estrechamente a la vida religiosa y social de Asturias y deja huérfana a una de las comunidades parroquiales más emblemáticas de la capital asturiana.