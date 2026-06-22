El Curso Nacional de Música de Verano de Soto del Barco ofrecerá dos becas gratuitas para alumnos ciegos de la ONCE

El Curso Nacional de Música de Verano de Soto del Barco concederá dos becas de formación completamente gratuitas para alumnos de la ONCE, gracias al acuerdo alcanzado entre la organización del curso y la entidad social. La iniciativa busca favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito de la formación musical.

La presentación del acuerdo tuvo lugar este viernes en Oviedo. Por parte de la ONCE participaron la delegada en Asturias y presidenta del Consejo Territorial, Marta Malgor, mientras que la Asociación Cultural Ponentes e Intérpretes Musicales estuvo representada por su presidente, Daniel Tarrio.

Tarrio destacó que esta colaboración pretende “apostar por una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para formarse, crecer y alcanzar sus metas”. Asimismo, subrayó que “la música nos enseña que cada persona aporta algo valioso y que la diversidad nos enriquece”.

Desde la ONCE, Marta Malgor valoró muy positivamente la puesta en marcha de estas becas, al considerar que contribuyen a impulsar la promoción cultural y artística de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. “Valoramos muy positivamente que se haya pensado en nuestra organización con estas becas, ya que desde nuestra institución fomentamos la promoción cultural y artística de las personas ciegas y con deficiencia visual grave”, señaló.

Además de las ayudas formativas, el acuerdo contempla la organización de charlas de sensibilización sobre discapacidad visual y música dirigidas a todos los participantes del curso. Estas actividades buscan fomentar el conocimiento y la integración de las personas con discapacidad visual, poniendo de relieve que esta condición no supone un impedimento para desarrollar una carrera musical.

El V Curso Nacional de Música de Verano se celebrará del 20 al 26 de julio en Soto del Barco, consolidándose como uno de los encuentros formativos musicales de referencia en España. Organizado por la Asociación Cultural Ponentes e Intérpretes Musicales en colaboración con el Ayuntamiento de Soto del Barco, el programa incluirá especialidades instrumentales sinfónicas como violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta travesera, oboe, clarinete, trompa y fagot, además de piano, piano moderno (producción audiovisual) y órgano.

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La iniciativa supone un nuevo paso en la sensibilización e inclusión de las personas con discapacidad visual en el ámbito cultural y artístico, reforzando el acceso a una formación musical de calidad en igualdad de condiciones.