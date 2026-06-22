La OSPA convierte el Auditorio en un viaje musical por los cinco continentes con ‘Pangea’
La orquesta ofrecerá el sábado 27 de junio un concierto extraordinario junto al compositor y multiinstrumentista Abraham Cupeiro
La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofrecerá el próximo sábado, a las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el concierto extraordinario ‘Pangea’, una propuesta musical protagonizada por el compositor, lutier y multiinstrumentista Abraham Cupeiro.
El espectáculo se plantea como un viaje sonoro por los cinco continentes. A través de músicas, timbres e instrumentos de distintas culturas, el recital invitará al público a recorrer el planeta en una experiencia que combina divulgación, emoción y creación contemporánea. La propuesta, pensada para todos los públicos, incorpora además una reflexión sobre la diversidad cultural y la necesidad de preservar el planeta y la riqueza natural y humana que lo habita.
Reconocido internacionalmente por su trabajo de recuperación de instrumentos perdidos en el tiempo y por llevarlos a nuevos contextos sonoros, Abraham Cupeiro ha participado en bandas sonoras de grandes producciones audiovisuales, entre ellas ‘Gladiator II’, de Ridley Scott, y en proyectos vinculados al compositor Hans Zimmer. Su trayectoria destaca por rescatar y reinterpretar instrumentos ancestrales como el karnyx celta, el aulós griego o el cornu romano.
Durante el concierto sonarán algunos de esos instrumentos, procedentes de distintos lugares del mundo. Entre ellos figuran caracolas oceánicas, el hulusi chino, la flauta peule de Senegal, la gaita búlgara y antiguas cornas de pastor, que configurarán un paisaje sonoro destinado a conectar culturas, territorios y tradiciones a través de la música.
La dirección musical correrá a cargo de Dimas Ruiz, director y músico con una consolidada trayectoria internacional en España y Finlandia. Con este concierto extraordinario, la OSPA amplía su propuesta artística con formatos que favorecen el encuentro entre la música sinfónica, la divulgación cultural y otras tradiciones musicales, al tiempo que refuerza su vocación de acercar la música a públicos cada vez más diversos.
Las entradas para ‘Pangea’ pueden adquirirse en los canales habituales de venta de la OSPA y a través de la web de la orquesta, www.ospa.es. Los precios son de 30 euros para patio y 25 euros para anfiteatro. Además, el concierto contará con una fila cero a beneficio de la Asociación Galbán. Las personas interesadas en colaborar pueden realizar su donación a través de la página web de la entidad, www.asociaciongalban.org.
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