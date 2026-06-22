Oviedo celebra por todo lo alto la noche más corta del año: hoguera, gran verbena y talleres infantiles

La noche de San Juan llenará mañana martes Oviedo de actividades familiares, música tradicional y ritos populares para dar la bienvenida al verano. La programación diseñada por la concejalía de Festejos, dirigida por Covadonga Díaz, apuesta este año por una celebración abierta a todos los públicos, con especial atención a los niños, los jóvenes y las familias.

La programación comenzará a las 17.00 horas en la plaza de Porlier, donde hasta las 20.00 horas se celebrarán talleres y actividades gratuitas para niños, jóvenes y público familiar, organizadas por el Taller de Empleo “Oviedo Disfruta Cultura”.

Entre las propuestas figuran el taller “Mi Ramo de San Juan”, en el que los participantes podrán elaborar su propio ramo con una selección de siete plantas aromáticas, y “La Flor más divertida”, una actividad para crear una flor decorativa con la que adornar la bolsa de papel destinada a guardar el ramo.

Folclore tradicional por el casco antiguo y la zona comercial

A partir de las 18.30 horas y hasta las 22.30 horas, la música tradicional tomará las calles con actuaciones por el casco antiguo y la zona comercial. Participarán el Grupo Folclórico Trasgu, la Banda de Gaitas Vetusta y el Grupo Folclórico A media Legua.

Pasacalles del Enramado de Fuentes

Entre las 19.00 y las 21.00 horas se celebrará el tradicional pasacalles del enramado de fuentes, con salida desde el Campo de San Francisco. El recorrido discurrirá por la avenida de Italia, el paseo de los Álamos, la calle Uría, Doctor Casal, Covadonga, Palacio Valdés y Pelayo, hasta llegar a la plaza de la Escandalera, donde se realizará el enramado de la fuente y el baile de la danza prima.

El itinerario continuará por las calles San Francisco y Eusebio González Abascal hasta la plaza de la Catedral, donde se repetirá el enramado de la fuente y la danza prima. El pasacalles estará amenizado por el Coru de Muyeres San Esteban.

Encendido de la hoguera en la plaza de la Catedral

El momento central de la celebración llegará a las 00.00 horas, con el tradicional encendido de la hoguera de San Juan en la plaza de Porlier. El acto estará acompañado por el baile de la Danza Prima, también con la participación del Coru de Muyeres San Esteban.

Noticias relacionadas

Verbena con la Orquesta Pasito Show

Como cierre musical de la noche, la fiesta continuará en la plaza de la Catedral con una verbena a cargo de la Orquesta Pasito Show, que actuará entre las 00.30 y la 01.30 horas.