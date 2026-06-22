Oviedo enciende la hoguera de San Juan mientras el jazz y el arte toman la ciudad esta semana en una intensa agenda cultural

Oviedo vivirá entre el 23 y el 29 de junio una intensa semana cultural marcada por la celebración de la Noche de San Juan, la llegada de una nueva cita del ciclo Vetusta Jazz y el arranque de la Semana Profesional del Arte (SPAO). La programación, impulsada por distintas áreas municipales y entidades colaboradoras, desplegará decenas de actividades en teatros, espacios expositivos, calles y plazas de la ciudad, con propuestas que abarcan desde la música y la poesía hasta el cine, las artes visuales y los encuentros literarios.

La agenda arrancará el martes 23 con una jornada especialmente intensa que concentrará tres de los grandes atractivos de la semana. Por un lado, la Semana Profesional del Arte (SPAO) abrirá sus puertas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo con la inauguración de su exposición y una visita guiada junto a los artistas participantes. La cita, que se prolongará hasta el 28 de junio, convertirá distintos espacios de la ciudad en punto de encuentro para creadores, galeristas y público a través de exposiciones, conferencias, visitas guiadas y talleres.

Ese mismo día, Oviedo celebrará la tradicional Noche de San Juan con una programación que se extenderá desde la tarde hasta la medianoche. Talleres infantiles y juegos creativos en la plaza de Porlier, actuaciones de folclore tradicional por el Casco Antiguo y la zona comercial y el pasacalles del Enramado de Fuentes precederán al encendido de la hoguera y al baile de la Danza Prima en la plaza de la Catedral, uno de los momentos más esperados del calendario festivo local.

La jornada del martes se completará con una nueva entrega del ciclo Vetusta Jazz. El Teatro Campoamor recibirá a Marc Miralta New York Flamenco Reunion, formación integrada por destacados músicos de la escena nacional e internacional como Marc Miralta, Perico Sambeat, Shai Maestro, Bandolero y Miquel Álvarez.

El arte continuará siendo protagonista durante toda la semana. El miércoles 24 se inaugurará en el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias la exposición colectiva "Homenaje al color", mientras que las galerías de la ciudad abrirán sus puertas a visitas guiadas. Las actividades de SPAO se completarán los días posteriores con conferencias como "La alquimia de la luz" y "El color no existe: física, mente y emocional", además de talleres temáticos centrados en la naturaleza, la energía, la alegría o la construcción emocional del color.

La programación cultural también reservará un espacio destacado para el cine. El ciclo RADAR proyectará el jueves 25 la película "Los tortuga", dirigida por Belén Funes, y el domingo 28 el clásico "La noche de la iguana", de John Huston. Ambas sesiones tendrán lugar en el Teatro Filarmónica.

Corales y poesía

La música coral tomará el relevo el viernes 26 con la quinta edición del Encuentro Coral Oviedo Origen en el Camino. La Iglesia de Santo Domingo reunirá al Coro La Regenta y a la Capilla Musical Palacio de Meres en una actuación organizada por la Concejalía de Turismo.

Ese mismo día comenzará la segunda edición del Festival de Poesía Voces del Fornu, que convertirá el Teatro Filarmónica y posteriormente el Salón de Té del Teatro Campoamor en espacios de encuentro para la creación poética contemporánea. El programa reunirá a autores y artistas como Samuel Merino, Lucía Aldao, Anna Pantinat, Shoeg, Emilia y Pablo, además de un recital protagonizado por Ruth Llana, Andrea Cote Botero y Berta Piñán.

El fin de semana se completará con nuevas propuestas musicales y escénicas. La Banda de Música Ciudad de Oviedo llevará su ciclo Música en la Calle al Parque del Oeste el sábado 27 y a la plaza Julián Cañedo el domingo 28. También el sábado tendrá lugar la gala del Muyeres Fest en el Teatro Filarmónica, con la participación de Any Pascual, Gloria Borge Lasarte, Rita Ojanguren, Paula Mata, Tana Donna y Xtina.

La agenda concluirá el lunes 29 con una nueva sesión de Las Tertulias del Campoamor, que contará como invitado con el escritor y periodista Sergio del Molino en el Salón de Té del Teatro Campoamor.

Las entradas para las actividades de pago, entre ellas las correspondientes al ciclo Vetusta Jazz y al programa Oviedo de Teatro 2026, Parada Obligatoria, pueden adquirirse a través de la plataforma entradas.oviedo.es y en las taquillas del Teatro Campoamor. Estas permanecen abiertas de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

También se habilita venta presencial en el Auditorio Príncipe Felipe la tarde de cada concierto y en el Teatro Filarmónica la tarde de cada espectáculo. Por su parte, varias actividades de la programación, como las sesiones del ciclo RADAR, el Encuentro Coral o Las Tertulias del Campoamor, serán de acceso libre hasta completar aforo.