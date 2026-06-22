Oviedo inaugura la Semana Profesional del Arte con el color como protagonista
La sexta edición del SPAO reunirá hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones, galerías y el Colegio de Arquitectos y a artistas como Llorens Barber, Noemí Iglesias, Helena Toraño Y Laila Bermúdez
Oviedo abrirá este martes la sexta edición de la Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO), una cita impulsada por la Fundación Municipal de Cultura que se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales de referencia en el norte de España. La programación se desarrollará hasta el domingo 28 y tendrá como eje central el color, entendido no solo como elemento visual, sino también como materia simbólica, emocional y conceptual dentro de las artes plásticas y visuales.
La apertura al público tendrá lugar a las 12.30 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, donde se podrá visitar la exposición principal junto a los artistas participantes. Entre los nombres presentes figuran Abel Suárez, Amelia Celaya, Claudia Carbajal, Covadonga de Don Pablo, Helena Toraño, Javier Soto, Llorens Barber, Noemí Iglesias Barrios y la Escuela de Arte de Oviedo. La jornada inaugural se completará con los primeros talleres de mosaico color para niños y adultos, impartidos por Groek Malva.
Exposiciones, galerías y nombres propios
Uno de los momentos destacados de la programación llegará el miércoles 24 de junio, con la inauguración en el Colegio de Arquitectos de la exposición colectiva “Homenaje al color”, en la que participarán, entre otros, Faustino Ruiz de la Peña, Helena Toraño, Iván Baizán, José Santamarina, Pablo de Lillo, Pablo Prada, Sandra Santamarina, Verónica Ledo, Noemí Iglesias Barrios y Amelia Celaya. Ese mismo día, el programa se trasladará también a las galerías ovetenses con visitas guiadas a espacios como Pablo de Lillo, Arancha Osoro, Galería 451 y Flechazu.
El apartado teórico tendrá como protagonista a Laila Bermúdez, que ofrecerá dos conferencias. La primera, “La alquimia de la luz: breve historia de los colores en la pintura”, se celebrará el jueves a las 18.00 horas. La segunda, “El color no existe: física, mente y emocional”, tendrá lugar el viernes a la misma hora. Ambas propuestas profundizarán en la historia, la percepción y la dimensión emocional del color.
Talleres, visitas guiadas y clausura con música experimental
La programación del fin de semana reforzará el carácter participativo de la Semana Profesional del Arte con visitas guiadas a la exposición del PEC y varios talleres vinculados a la carga simbólica de los colores. Flechazu impartirá el sábado talleres como “La energía y la alegría”, “El color como construcción emocional: la calma y la profundidad” y “La intensidad y la tensión”, dirigidas tanto a público infantil como adulto.
El domingo se incorporarán también talleres impartidos por Miramontes y Laila Bermúdez, como “Un caballo azul y una luna rosa” y “Sueño mis pinturas y luego pinto un sueño”. La clausura llegará a las 19.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos con la actuación “Sonar el color, escuchar el aire”, una pieza de música experimental diseñada para esta edición e interpretada por Llorens Barber y Montserrat Palacios.
Con esta sexta edición, el SPAO vuelve a convertir Oviedo en un punto de encuentro entre artistas, galerías, instituciones y público, con una programación que combina exposición, reflexión, creación colectiva y experiencia sensorial en torno al color.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
- Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así
- El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
- Alarma en Oviedo: un incendio amenaza varias naves en uno de los barrios más populosos de la ciudad
- “Pavarotti murió en mis manos”: la tristeza de un portero de Oviedo que rescató al pavo real atropellado en el centro de la ciudad
- Un particular se postula como ganador de la subasta de la antigua fábrica de loza de Oviedo
- Una mujer agrede gravemente a su padre nonagenario en Oviedo: «Me lo ordenó el demonio»
- La joyería de Oviedo que nació de un relojero gallego hace 80 años y se afianzó en Uría