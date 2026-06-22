Oviedo inaugura la Semana Profesional del Arte con el color como protagonista

Oviedo abrirá este martes la sexta edición de la Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO), una cita impulsada por la Fundación Municipal de Cultura que se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales de referencia en el norte de España. La programación se desarrollará hasta el domingo 28 y tendrá como eje central el color, entendido no solo como elemento visual, sino también como materia simbólica, emocional y conceptual dentro de las artes plásticas y visuales.

La apertura al público tendrá lugar a las 12.30 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, donde se podrá visitar la exposición principal junto a los artistas participantes. Entre los nombres presentes figuran Abel Suárez, Amelia Celaya, Claudia Carbajal, Covadonga de Don Pablo, Helena Toraño, Javier Soto, Llorens Barber, Noemí Iglesias Barrios y la Escuela de Arte de Oviedo. La jornada inaugural se completará con los primeros talleres de mosaico color para niños y adultos, impartidos por Groek Malva.

Exposiciones, galerías y nombres propios

Uno de los momentos destacados de la programación llegará el miércoles 24 de junio, con la inauguración en el Colegio de Arquitectos de la exposición colectiva “Homenaje al color”, en la que participarán, entre otros, Faustino Ruiz de la Peña, Helena Toraño, Iván Baizán, José Santamarina, Pablo de Lillo, Pablo Prada, Sandra Santamarina, Verónica Ledo, Noemí Iglesias Barrios y Amelia Celaya. Ese mismo día, el programa se trasladará también a las galerías ovetenses con visitas guiadas a espacios como Pablo de Lillo, Arancha Osoro, Galería 451 y Flechazu.

El apartado teórico tendrá como protagonista a Laila Bermúdez, que ofrecerá dos conferencias. La primera, “La alquimia de la luz: breve historia de los colores en la pintura”, se celebrará el jueves a las 18.00 horas. La segunda, “El color no existe: física, mente y emocional”, tendrá lugar el viernes a la misma hora. Ambas propuestas profundizarán en la historia, la percepción y la dimensión emocional del color.

Talleres, visitas guiadas y clausura con música experimental

La programación del fin de semana reforzará el carácter participativo de la Semana Profesional del Arte con visitas guiadas a la exposición del PEC y varios talleres vinculados a la carga simbólica de los colores. Flechazu impartirá el sábado talleres como “La energía y la alegría”, “El color como construcción emocional: la calma y la profundidad” y “La intensidad y la tensión”, dirigidas tanto a público infantil como adulto.

El domingo se incorporarán también talleres impartidos por Miramontes y Laila Bermúdez, como “Un caballo azul y una luna rosa” y “Sueño mis pinturas y luego pinto un sueño”. La clausura llegará a las 19.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos con la actuación “Sonar el color, escuchar el aire”, una pieza de música experimental diseñada para esta edición e interpretada por Llorens Barber y Montserrat Palacios.

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Con esta sexta edición, el SPAO vuelve a convertir Oviedo en un punto de encuentro entre artistas, galerías, instituciones y público, con una programación que combina exposición, reflexión, creación colectiva y experiencia sensorial en torno al color.