¿Oviedo ha multado algún vehículo por entrar ilegalmente en la Zona de Bajas Emisiones? "Es imprescindible que haya transparencia"

Las sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones llegan a la comisión de Economía, Interior y Seguridad Ciudadana. El concejal socialista Jorge García Monsalve registró una batería de preguntas para conocer el cumplimiento de la normativa, cuánto dinero se ha recaudado hasta el momento y el estado de cada uno de los expedientes. “Las restricciones a los vehículos más contaminantes suponen un cambio importante para la movilidad de la ciudad y es imprescindible que exista transparencia sobre su funcionamiento y sobre los resultados que está obteniendo”, señala.

Entre las cuestiones planteadas figura el número total de expedientes sancionadores incoados desde el inicio de la fase sancionadora, su distribución mensual y cuántas denuncias generadas por el sistema automatizado de control de accesos han acabado finalmente en procedimientos sancionadores.

Los socialistas también reclaman información sobre el importe económico de las sanciones propuestas, impuestas y efectivamente recaudadas, así como sobre las evaluaciones realizadas respecto al grado de cumplimiento de la normativa y a los objetivos de mejora de la movilidad y de la calidad ambiental previstos en la ordenanza.

“No se trata únicamente de conocer cuántas multas se han puesto. Queremos saber si la medida está cumpliendo los objetivos para los que fue diseñada y si el Ayuntamiento dispone de indicadores que permitan valorar su eficacia”, explica García Monsalve. El edil socialista recuerda que la ZBE impulsada por el equipo de gobierno “apenas cubre el centro de la ciudad” y limita el acceso únicamente a los vehículos sin distintivo ambiental, además de contemplar múltiples excepciones.

El PSOE preguntará también por el impacto económico y administrativo derivado de la gestión de los expedientes sancionadores, especialmente en lo relativo a la actividad de la Policía Local. En concreto, solicita conocer si se ha elaborado algún informe interno sobre la incidencia de la ZBE en la organización del servicio, el número de agentes implicados en las tareas de control y el posible incremento de horas extraordinarias.

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García Monsalve vincula esta petición con el suplemento de crédito de más de un millón de euros aprobado recientemente por el PP para horas extra de la Policía Local entre mayo y diciembre, mientras, critica, permanecen bloqueadas 70 plazas de agente. “Los vecinos tienen derecho a conocer cómo se está aplicando la ordenanza, qué recursos públicos está consumiendo y cuáles son los resultados reales que está produciendo”, concluye el concejal socialista.