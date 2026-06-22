Oviedo plantea un estudio técnico para un aparcamiento subterráneo bajo el futuro Parque del Este

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, sostiene que: “La rehabilitación del equipamiento deportivo ha eliminado las plazas de estacionamiento que existían antes y ha generado un nuevo foco de saturación en barrios como Ventanielles, Tenderina y Torrelavega. Desde Vox consideramos inconcebible que, ante una obra de semejante magnitud y relevancia, el equipo de gobierno no haya previsto una alternativa suficiente para satisfacer esta necesidad”.

La portavoz añade que la falta de aparcamiento afecta también a zonas próximas como Pumarín y Teatinos, además de tensionar el parking del Centro Comercial Los Prados en días de eventos. “Desde la adjudicación de las obras en febrero de 2023 hasta su finalización en agosto de 2025 y después de una inversión de más de 26 millones de euros, el equipo de gobierno ha tenido el tiempo suficiente para pensar en soluciones alternativas”, subraya Peralta.

Con anterioridad a las obras de Rehabilitación, el complejo deportivo disponía de un aparcamiento en superficie con capacidad para unos 7 autocares y 76 vehículos, que, aunque escasas, cubrían las más urgentes necesidades. Este aparcamiento ha sido sustituido por una gran plaza pública exterior eliminándose por lo tanto las plazas de aparcamiento anteriormente disponibles. En este sentido, el Ayuntamiento de Oviedo está acometiendo obras de reordenación de varias calles en el entorno del Palacio de los Deportes para generar al menos 100 plazas de aparcamiento en Ventanielles. La realidad es que este número, atendiendo a las necesidades vecinales y las ocasionadas por el uso de la infraestructura deportiva, sigue siendo insuficiente.

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Vox propone que el estudio técnico determine la viabilidad del proyecto y concrete cuántas plazas deberían reservarse para uso vecinal y cuántas para aparcamiento público, con el fin de ofrecer una respuesta estable a este problema. “Planteamos la posibilidad de estudiar una alternativa para dar solución al problema de aparcamiento”, concluye Sonsoles.