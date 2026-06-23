Ángel Asensio, Ximena Caraza y Rafael Miranda serán nombrados Nuncios Ovetenses el próximo 4 de noviembre

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; la directora general de la Fundación Casa de México en España, Ximena Caraza; y el empresario Rafael Miranda recibirán el próximo 4 de noviembre el título de Nuncios Ovetenses en una ceremonia que se celebrará en la capital asturiana. El reconocimiento, promovido por la revista Vivir Oviedo en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, distingue a personalidades nacidas fuera del Principado que destacan por su vinculación con la ciudad y por su labor de promoción de sus valores culturales, sociales y económicos.

Los tres galardonados pasarán a formar parte de un selecto grupo de personalidades que ejercen como embajadores de Oviedo en distintos ámbitos profesionales e institucionales. El nombramiento conlleva el compromiso simbólico de difundir y defender la imagen de la capital asturiana en sus respectivos entornos de influencia.

La jornada comenzará a las 12.00 horas en la Plaza del Fontán, frente al Palacio del Marqués de San Feliz. Allí tendrá lugar uno de los momentos más representativos del acto: la recuperación de la tradición de beber agua directamente del histórico Cañu del Fontán. Debido a la ubicación de la fuente, los participantes deben inclinarse profundamente para poder beber, un gesto que la tradición popular interpreta como una muestra de humildad y respeto hacia la ciudad.

Según la organización, esta costumbre hunde sus raíces en antiguos relatos vinculados a la historia de Oviedo y al reinado de Alfonso II el Casto, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los símbolos más singulares del ovetensismo.

Tras este acto, la comitiva se trasladará al Ayuntamiento de Oviedo, donde a las 12.30 horas se celebrará la ceremonia institucional. En el salón de recepciones de la Casa Consistorial, el alcalde, Alfredo Canteli, entregará a los nuevos Nuncios Ovetenses una medalla conmemorativa y un pergamino caligrafiado a mano que acreditará oficialmente la distinción.

Las medallas han sido elaboradas artesanalmente por la Joyería Quirós, una de las firmas colaboradoras del evento junto a Interprotección, Hyundai y Caja Rural. La organización prevé que el acto concluya en torno a las 13.30 horas.

Los nuevos distinguidos cuentan con trayectorias de referencia en los ámbitos empresarial, institucional y cultural. Ximena Caraza dirige actualmente la Fundación Casa de México en España tras una extensa carrera diplomática y de promoción económica internacional. Ángel Asensio preside desde 2018 la Cámara de Comercio de Madrid y es una de las voces más representativas del empresariado madrileño. Por su parte, Rafael Miranda figura entre los principales directivos de la historia reciente de España tras liderar Endesa durante más de una década y ocupar responsabilidades en grandes compañías nacionales e internacionales.

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Con estos nombramientos, Asensio, Caraza y Miranda se incorporan a una nómina de Nuncios Ovetenses integrada por destacadas personalidades de la sociedad civil, entre ellas Xandra Falcó, Francisco J. Riberas, Alejandra Salinas, José Luis Martínez-Almeida, Ana de la Cueva y José Bogas.