El color toma el Palacio de Congresos en la sexta Semana Profesional del Arte: "Hay piezas magníficas"

Un parchís con piezas de porcelana, una esfera de cinco metros de diámetro, sábanas de hace sesenta años y verdes paisajes de Llanes. La Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO) abrió este martes sus puertas en el Palacio de Exposiciones y Congresos con una sexta edición que tiene como eje central el color. La exposición permanente, que podrá visitarse hasta el domingo, convierte esa temática en el hilo conductor de una muestra en la que conviven pintura, instalación, memoria, naturaleza y experimentación.

La directora artística del certamen, Marta Fermín, destacó durante la inauguración una de las “piezas magníficas” realizadas por los alumnos de la Escuela de Arte de Oviedo. “Siempre estamos apoyándolos y creo que esta es la vez que más se han lucido”, señaló. La obra se divide en dos partes. Por un lado, una estructura con el amarillo corporativo del centro. Por otro, una zona participativa en la que los visitantes pueden colocar pegatinas de diferentes tonalidades para transformar el conjunto.

Una obra participativa de la Escuela de Arte

El primero en intervenir en la pieza fue el presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, bajo la mirada de la profesora Ana Vivar. Fermín subrayó la importancia de que los estudiantes participen en este tipo de montajes más allá del ámbito académico. “Los alumnos muchas veces pasan de la formación académica a dar clase, pero hacer montajes les puede dar muchos trucos y esta es una pieza maravillosa”, defendió la organizadora.

Entre las artistas presentes en la muestra está también Helena Toraño, que entre 2022 y 2025 pintó una colección de cuadros inspirados en los paisajes de Llanes. “El protagonismo más absoluto lo tiene la naturaleza; en Asturias abunda lo salvaje y lo caótico”, explicó la creadora a los asistentes a la inauguración, en la que participaron concejales, artistas y representantes del sector cultural.

Naturaleza, porcelana y nuevas generaciones

La exposición permanente reúne obras de Abel Suárez, Amelia Celaya, Claudia Carbajal, Covadonga de Don Pablo, Javier Soto, Llorens Barber y Noemí Iglesias Barrios, además de las piezas de Helena Toraño y de la Escuela de Arte. El resultado es un recorrido diverso por lenguajes, materiales y generaciones, con el color como punto de encuentro entre propuestas muy distintas.

Más allá de la exhibición artística, Fermín defendió el sentido profesional de la cita. La Semana Profesional del Arte, explicó, “supone un impulso, un foro de debate para artistas y para la creación, un respeto a la profesión y un cuidado por el creador”. La directora recordó que el proyecto trabaja bajo el manual de buenas prácticas y garantiza contrataciones, remuneraciones y planificación con antelación.

Una reivindicación de la profesión artística

“Es de los pocos proyectos donde se trabaja con una contratación con normalidad, con una premisa económica que parece normal en otros sectores y que en el nuestro es inexplicable cómo no es así”, añadió Fermín. La directora fue especialmente contundente al reivindicar estas condiciones laborales, que considera esenciales para que los artistas puedan desarrollar sus obras con tiempo, estabilidad y calidad.

“Es un privilegio poder trabajar con remuneraciones”, afirmó. A su juicio, esa garantía permite a los creadores trabajar “con comodidad” y les asegura “unos meses de trabajo y una calidad” fundamentales “por respeto a la profesión”.

Crítica a los premios “ridículos” y a las convocatorias competitivas

Fermín comparó el modelo del SPAO con otros formatos habituales en Asturias y en España, donde, según lamentó, abundan los premios “ridículos” o las convocatorias competitivas. “Siempre es concursista. Nunca es por contratación, que es lo que necesitamos”, sostuvo.

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La directora artística también puso como referencia otros países europeos en los que ha trabajado, como Alemania, Serbia o República Checa, donde, aseguró, los artistas cuentan con mejores condiciones, contratos y apoyo profesional. En ese contexto, defendió que la Semana Profesional del Arte de Oviedo no solo es una cita expositiva, sino también una herramienta para dignificar el trabajo creativo.