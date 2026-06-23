El Conservatorio Profesional de Música "Anselmo González del Valle" de Oviedo de inscripción para acceder a las enseñanzas elementales
Las personas interesadas, que tienen que tener al menos ocho años cumplidos a 31 de diciembre de este año, podrán presentar su solicitud hasta el 30 de junio
El Conservatorio Profesional de Música “Anselmo González del Valle” abre el periodo de inscripción para participar en las pruebas de acceso a las Enseñanzas Elementales de Música. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 30 de junio.
Para poder realizar la prueba será necesario tener al menos 8 años cumplidos a 31 de diciembre de este año, inclusive, del año en curso. La edad recomendada para cursar estas enseñanzas se sitúa entre los 8 y los 12 años, aunque en las especialidades de Fagot, Contrabajo, Trombón y Tuba el límite se amplía hasta los 14 años. La oferta formativa de grado elemental incluye, además, las especialidades de Acordeón, Clarinete, Flauta Travesera, Gaita, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trompa, Trompeta, Violín, Viola y Violonchelo.
La prueba de acceso permitirá valorar la aptitud rítmico-auditiva, la aptitud vocal y la aptitud psicomotriz de los aspirantes. Para ello, deberán interpretar una canción de libre elección y realizar diferentes ejercicios de imitación de motivos melódicos y rítmicos propuestos por el tribunal.
El conservatorio, ubicado en la Corrada del Obispo, cuenta con un fondo de instrumentos en régimen de préstamo destinado al alumnado, una medida que facilita el acceso a estos estudios musicales desde el inicio de la formación.
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