La Fundación presenta a los Reyes un año de récord de actividad alrededor de los Premios

La Fundación Princesa de Asturias presentó este martes a los Reyes el balance de un ejercicio marcado por la intensa actividad cultural, educativa e institucional desarrollada en torno a los galardones. La reunión de los Patronatos de la entidad, celebrada en el Palacio Real de El Pardo, sirvió para exponer los principales datos de la Memoria de 2025 ante una amplia representación de empresarios, directivos y responsables políticos vinculados a la institución.

La cita reunió a algunas de las principales figuras que respaldan la Fundación. Acompañaron a los Reyes la propia presidenta de la Fundación, Ana Isabel Fernández y la directora de la entidad, Teresa Sanjurjo. La asistencia fue numerosa, con el presidente del Principado, Adrián Barbón; el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; el oftalmólogo y expresidente de la Fundación Luis Fernández-Vega; el también expresidente de la Fundación Matías Rodríguez Inciarte; el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez Rodríguez; el presidente de ArcelorMittal España, Philippe Meyran; la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez Guil; la presidenta de Accenture en España, Mercedes Oblanca; la presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq; el abogado Pedro Pérez-Llorca Zamora;

Durante el encuentro se presentó formalmente la Memoria anual correspondiente a 2025, un documento que refleja la dimensión alcanzada por la actividad de la Fundación. Entre los datos más destacados figura la celebración de 80 actos gratuitos y abiertos al público durante la Semana de los Premios, que congregaron a más de 40.400 asistentes. A ello se suma la décima edición del programa educativo «Toma la palabra», que recibió miles de trabajos procedentes de 159 centros escolares.

La proyección internacional de los galardones también quedó reflejada en las 312 candidaturas presentadas por aspirantes de 55 nacionalidades distintas, respaldadas por más de 19.500 apoyos procedentes de personalidades e instituciones de todo el mundo.

El informe trasladado a los patronos recoge asimismo una situación económica sólida. La Fundación cerró el ejercicio con resultado positivo, unos ingresos superiores a los 8,2 millones de euros y un patrimonio neto de 36,1 millones. El coste total de las actividades desarrolladas durante el año ascendió a 7,8 millones.

La reunión de este martes contó además con la incorporación de nuevos miembros a los patronatos de la entidad. Entre los asistentes figuraban por primera vez la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez Guil; el presidente de Cuatrecasas, Luis Pérez de Ayala; el presidente de Talgo, José Antonio Jainaga; la presidenta de Deloitte, Ana Torrens; el socio presidente de Uría Menéndez, Salvador Sánchez-Terán, o el consejero delegado de TotalEnergies Electricidad y Gas España, José Ignacio Sanz, entre otros representantes del ámbito empresarial.

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La Fundación trasladó así a los Reyes el balance de un año que consolida el crecimiento de la actividad vinculada a los Premios Princesa de Asturias y refuerza el papel de la institución como uno de los principales referentes culturales y sociales del país.