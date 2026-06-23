Accidente en una de las entradas a Oviedo más transitadas: un coche acaba empotrado contra una valla publicitaria en la plaza de Castilla

Grave accidente en la plaza de Castilla. Los hechos se produjeron alrededor de las doce y media de la tarde de este martes cuando un vehículo tuvo que hacer una maniobra para acabar chocando contra otro que, según los primeros datos, circulaba por el carril del medio. El Hyundai acabó subiéndose a una zona ajardinada y chocó contra la valla publicitaria de la calle Leopoldo Calvo Sotelo. Los dos ocupantes recibieron un fuerte impacto en la cabeza. En un principio, se trasladaron hasta el lugar de los hechos sendas ambulancias convencionales. Finalmente, acudió hasta la zona un vehículo de soporte vital básico, que los trasladó hasta el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para someterlos a más pruebas y conocer el alcance de las heridas. Las exploraciones relizadas in situ por los sanitarios determinaron que su vida no corre peligro.

El choque obligó a cortar los dos carriles de subida a la calle Calvo Sotelo, informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado. Varios agentes de la Policía Local controlaron el tráfico a lo largo de la rotonda de la plaza de Castilla para garantizar la seguridad de la transitada plaza y facilitar la labor de los sanitarios. De igual forma, los funcionarios de atestados recabaron numerosas pruebas que incorporarán al expediente en el que se detallará cómo se produjeron los hechos.

Complicada fue la maniobra para sacar el coche de la isleta. Los trabajadores de la grúa municipal tuvieron que realizar varias maniobras para completar la operación. El vehículo sufrió importantes daños en la parte delantera y, por culpa del impacto, saltó el airbag. El accidente causó mucha expectación entre los vecinos y paseantes que en esos momentos se encontraban en la zona. La plaza de Castilla es el principal punto negro de la capital asturiana. Soporta anualmente 5,4 millones de circulaciones. Si se suman los datos de las calles de alrededor, la cifra se incrementa hasta los 7 millones. Este alto volumen de tráfico argumenta su alta siniestralidad. La glorieta cumplió el año pasado un lustro siendo el mayor punto negro de la capital asturiana. Sin ir más lejos, en 2025 registró 41 choques —sólo en dos hubo heridos— frente a los 38 de la glorieta de Luis Oliver y los 12 que hubo en la plaza de la Cruz Roja, que registra 3,05 millones de accesos cada doce meses.

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El equipo de gobierno trabaja actualmente en la reordenación de la zona. La idea pasa por anular el ramal directo desde Pérez de la Sala hacia la glorieta, una medida que obligaría a cambiar el sentido de un tramo de Pérez de la Sala y Félix Aramburu, que pasaría a tener salida hacia González Besada. De este modo, desaparecería la actual conexión de Pérez de la Sala a la rotonda y los residentes se verían obligados a desviarse hacia Félix Aramburu para, desde ahí, incorporarse a González Besada. En ese punto, los conductores podrían girar tanto a la derecha, en dirección a la glorieta, como a la izquierda, hacia la Ronda Sur.