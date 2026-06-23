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La historia de Evelyn Salazar, la vecina de Oviedo que cumplió su sueño de trabajar en una tienda de ropa: "Estoy de lujo"

«Era mi sueño desde pequeña», dice la vecina de Ventanielles de 20 años, tras ser contratada por una tienda de ropa a raíz de un programa de prácticas de Secretariado Gitano

Evelyn Salazar, en el cibercentro de La Lila.

Evelyn Salazar, en el cibercentro de La Lila.

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

«Estoy de lujo». Así resume Evelyn Salazar, vecina de Ventanielles de 20 años, el momento que atraviesa tras conseguir un contrato laboral de un año en una conocida cadena textil gracias a su participación en el programa «Formatéate con Garantía» de la Fundación Secretariado Gitano. «Trabajar en una tienda era mi sueño desde pequeña», asegura la joven, que cuenta con el título de la ESO y un ciclo formativo de Estética, aunque ahora disfruta «arreglando prendas y sacando ropa del almacén para colocar en el escaparate».

Salazar es una de las cuatro participantes que han logrado un contrato de trabajo al finalizar esta edición del programa, en la que tomaron parte doce jóvenes con dificultades de acceso al empleo.

La experiencia fue puesta ayer como ejemplo durante el acto de clausura celebrado en el Cibercentro de La Lila, en Oviedo. La Fundación Secretariado Gitano reconoció el esfuerzo realizado por los participantes y agradeció la colaboración de las empresas que acogieron las prácticas formativas.

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El programa, de 300 horas de duración, combinó formación personal, competencias digitales, empleabilidad y prácticas en firmas como Zara, Sprinter, Women’secret, Springfield, Forum Sport o Stradivarius.

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