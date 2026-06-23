Oviedo acogerá el primer ciclo público de Cómic del noroeste de España

El nuevo ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Cómic arrancará el próximo curso en la Escuela de Arte de Oviedo con una oferta inicial de quince plazas. La implantación de esta titulación convertirá a Asturias en la primera comunidad del noroeste de España en impartir estos estudios de técnico superior en un centro público.

La formación pertenece a la familia profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual y tendrá una duración de 2.000 horas, repartidas en 21 módulos. El primer curso compartirá programación con el ciclo de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Ilustración, que ya se estudia en la Escuela de Arte de Oviedo y que cuenta con una elevada demanda.

El nuevo grado comenzará en septiembre. Con carácter general, las personas aspirantes deberán estar en posesión del título de Bachillerato o equivalente y superar una prueba específica de acceso. Estarán exentos de esa prueba quienes hayan cursado el Bachillerato en la modalidad de Artes. También podrán acceder directamente los técnicos superiores de Artes Plásticas y Diseño y las personas tituladas en enseñanzas artísticas superiores o universitarias en disciplinas como Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Bellas Artes, Arquitectura o Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

La normativa contempla además una vía de acceso directo para quienes cuenten con el título de Bachillerato o equivalente y acrediten, al menos, un año de experiencia laboral relacionada con las competencias profesionales del ciclo.

Un impulso para el cómic asturiano

La implantación del ciclo llega en un momento de crecimiento de la industria del cómic y la novela gráfica, un sector creativo en expansión que ofrece nuevas oportunidades profesionales y que contribuye al enriquecimiento del tejido cultural asturiano.

Asturias cuenta con una larga tradición en esta expresión artística, que se remonta a principios de los años setenta con el Salón del Cómic del Principado y la creación de la revista “El Wendigo”. Esa trayectoria continúa hoy con eventos culturales monográficos y multidisciplinares en Avilés, Oviedo y Gijón.

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La nueva titulación refuerza además el papel de la Escuela de Arte de Oviedo como cantera de talento. Varios historietistas asturianos, algunos de ellos antiguos alumnos del centro, gozan actualmente de reconocimiento internacional, consolidando al Principado como un territorio con peso propio en la ilustración, el cómic y la narrativa gráfica.