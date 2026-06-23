Oviedo convertirá la Feria de Muestras en escaparate de su candidatura Capital Europea de la Cultura

Oviedo ya cuenta con el respaldo de todas las instituciones asturianas en su carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Ahora, el equipo liderado por Rodolfo Sánchez quiere dar un paso más: conseguir que cada asturiano se sienta parte de la candidatura y participe en un proceso que busca proyectar la ciudad en el ámbito internacional.

Uno de los escenarios clave para lograrlo será la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que el año pasado cerró con cerca de 750.000 visitantes. El stand ovetense se volcará este año con la «amabilidá», entendida como una forma de conciliar generaciones, pero también como una herramienta transformadora con la que Europa podría afrontar la crisis que amenaza el proyecto comunitario.

Según recogen los pliegos de contratación para el diseño, producción de contenidos y dinamización del recinto, «la presencia de la ciudad debe configurarse como una experiencia cultural, participativa y comunicativa, capaz de trasladar a la ciudadanía el significado y el alcance de este proceso».

El día de Oviedo en la Feria

El alcalde, Alfredo Canteli, presidirá el próximo 16 de agosto los actos centrales del Día de Oviedo en la Fidma, una jornada que cada año convierte el stand municipal en punto de encuentro de autoridades y visitantes. En esta ocasión, el objetivo será reforzar el mensaje de que el próximo 3 de diciembre se conocerá qué ciudad española será designada Capital Europea de la Cultura en 2031.

La candidatura ovetense competirá en la fase final con Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. El espacio de Oviedo en la feria servirá para explicar los valores del proyecto, mostrar el trabajo desarrollado durante los dos últimos años y acercar al público el concepto que sostiene la propuesta.

El equipo de la Capitalidad insiste en que el stand no puede limitarse a paneles informativos tradicionales ni a llenar las paredes de textos e imágenes. «El diseño priorizará la experiencia del visitante y se facilitará una comprensión sencilla y atractiva de los contenidos», señalan los documentos municipales.

Tecnología, participación y merchandising

La tecnología tendrá un papel destacado en el recinto. El stand contará con una gran pantalla para proyectar contenidos audiovisuales y con equipos de última generación. También se instalará un photocall centrado en la candidatura, con el objetivo de que los visitantes puedan interactuar con la marca de Oviedo 2031 y contribuir a su difusión.

El merchandising será otro de los elementos relevantes. El Ayuntamiento encargará el diseño de 10.000 pañuelos para que sean reconocibles por todo el recinto ferial y llamen la atención de los visitantes. Además, se repartirán 10.000 tote bags con referencias al eclipse solar del 12 de agosto y otras tantas gafas homologadas para poder seguir con seguridad el fenómeno astronómico.

Los asistentes también recibirán regalos vinculados a la actividad cultural y festiva de la ciudad, como entradas para actividades culturales o festivas y libros.

La recta final de la candidatura

La presencia en Gijón será solo una de las muchas citas previstas en la agenda del equipo de la Capitalidad. Parte del jurado internacional, integrado en esa visita por dos representantes internacionales y un experto nacional, viajará el 27 de noviembre a Oviedo para conocer de primera mano el territorio de la «amabilidá».

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Después, los responsables de la candidatura regresarán el 1 de diciembre a la sede del Ministerio de Cultura para mantener la entrevista final con el grupo de expertos. Tras una jornada de deliberación, el veredicto llegará el 3 de diciembre, fecha en la que se sabrá si Oviedo logra finalmente la designación como Capital Europea de la Cultura en 2031.