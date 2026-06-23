Oviedo riega sus calles para aliviar los efectos de la ola de calor: la capital asturiana ya supera los 37,5 grados

El Ayuntamiento comenzó a regar las calles de la capital asturiana ante el episodio de altas temperaturas que afecta a la ciudad. La medida se puso en marcha a las tres de la tarde como respuesta a la ola de calor y con el objetivo de refrescar el ambiente urbano en una jornada especialmente sofocante. Los nueve equipos trabajarán hasta entrada la noche.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura máxima en Oviedo se alcanzó a las cinco de la tarde, cuando los termómetros alcanzaron los 37,7 grados. La mínima del día se produjo a primera hora de la mañana, a las siete, con 20,2 grados, una cifra que ya anticipaba una jornada marcada por el calor intenso.

Los trabajos de riego se centraron en distintas calles de la capital, dentro de las actuaciones municipales destinadas a mitigar los efectos de las altas temperaturas sobre el espacio público. Los trabajos hasta el momento se han centrado en Ventanielles, la zona centro y en los alrededores de la estación de autobuses. A lo largo de la tarde se irán extendiendo por el resto de calles hasta recorrer los equipo todos los barrios, apuntaron fuentes municipales.

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La capital asturiana vive una de las tardes más calurosas del año, con valores más propios de zonas del interior peninsular que del clima habitual de Oviedo.