Rafa Tarsicio, cantante de "Puño Dragón", tocan el sábado en el Vesu: "Oviedo es el principal público al que convencer; va a ser un bolazo"

"Tocar en casa siempre es especial y diferente". Con ese sentimiento pisa de nuevo su ciudad natal la banda "Puño Dragón" que se subirá a las tablas del Vesu en Oviedo este sábado a las 22.20 horas. Su vocalista y compositor Rafa Tarsicio (Oviedo, 1993) manifiesta que la banda –que completan Germán Mingote, Manu Huertas y Rubén Loro– está en un momento de "madurez". "Aunque tampoco somos muy puretas", bromea el artista sobre una banda, no obstante, "en crecimiento" y a la que le toca "currar y surfear la ola"; una que les hace girar por los escenarios de toda España en el último año, "llenando salas" y "viviendo" de la música. Ya miran al futuro, con nuevo disco en ciernes. "Solo puedo decir que saldrá en otoño", adelanta el intérprete.

En Oviedo son de sobra conocidos, pero, ¿cómo se presentarían a quien no los conoce?

Una banda de colegas que hace rock, con mucha energía, con un directo muy contundente; un grupo que hay que ir a verlo al directo.

El nombre viene de "Bola de Dragón", ¿no?

No exactamente, aunque en parte sí. Salió como una pijada diciendo tonterías en el estudio y nos gustó, porque nos llevaba un poco a nuestra infancia, a ese mundo de los niños de los 90 de "puño, dragón, rayo, fuego, trueno"... Algo de niño pequeño que se cree un gran guerrero, pero que en el fondo no deja de ser un niño. En el momento no me di cuenta de que había una cosa en "Bola de Dragón" que se llamaba así, aunque obviamente estaba en mi subconsciente.

¿Qué diferencia a "Puño Dragón" de otros proyectos anteriores?

Tiene más madurez, o más saber hacer. "Tigra" fue una mili maravillosa, porque como no sabíamos muy bien lo que hacíamos éramos superlibres, hacíamos canciones de mil maneras y colores y formas y ahí aprendimos todo. Lo bueno y lo malo, cometimos miles de errores y nos enseñaron mogollón. "Puño Dragón" es para mía la versión depurada y madurada de todo aquello. Igual madurez no es la palabra, porque además tampoco es que seamos muy puretas y creo que va a haber mucha más en nuestra carrera.

Sus canciones suenan a rock clásico, pero también actuales. ¿El equilibrio es buscado o espontáneo?

Nace espontáneamente de todas las influencias que tenemos pasadas por un filtro actual. Tratamos de no impostar y ser supernaturales. No porque sea mejor, sino porque creo que las canciones son mejores si buscas tu verdad y tu manera de hablar. La mezcla de influencias noventeras, setenteras, con un lenguaje que es, ni más ni menos, que como nosotros hablamos, creo que eso es el equilibrio.

¿Quiénes son sus referentes?

De actitud y sonido, los clásicos que inventaron esto, como los "Rolling Stones", "The Beatles", "Led Zeppelin" y todos estos sesenteros-setenteros. Luego, tenemos mucho de Oasis, y de "Los Rodríguez", por decir algo en castellano. Otros que también están ahí, pero de forma menos evidente, son "Extremoduro", "Arctic Monkeys" o "Wilco", esta de las bandas favoritas de Germán.

¿Cómo deciden sus letras?

No hay cónclave o una estrategia. Yo las escribo y abro el grifo. Me baso en temas personales, sobre todo. Hay mucha biografía, eh, tanto mía, en singular, como nuestra, en plural. También cosas que atraviesan mi cabeza; quiero decir, también miedos, incertidumbres, ralladas. Filosofadas varias también están ahí.

Acaban de lanzar un sencillo, "Todos los charcos".

Sí, es el primer single del que será nuestro tercer disco, no te puedo decir mucho más, pero sí que va a salir en otoño. El recibimiento del tema ha sido increíble. Es una canción con mucha piel y que ha emocionado especialmente. En los dos conciertos que hemos dado desde que la sacamos ya nos la han cantado entera a grito pelado; esa es la prueba del algodón.

"Juegos Violentos" ya cumplió su ciclo, se entiende.

Pues no lo sé. Ese disco está teniendo un segundo repunte en las cifras que manejamos, por los motivos que sean, está volviendo a crecer. Entonces también hay un poco de pensamiento de "mierda, igual tenía derecho a seguir en primera plana". No obstante, también son los tiempos que hay y nuestra incontinencia compositiva, que es tener un disco y ya lo queremos compartir.

¿Notan presión por la velocidad que llevan los tiempos en la música?

No, aunque desde luego algo de eso existe porque somos una banda que está en crecimiento a la que toca currar, luchar y aprovechar esta ola que estamos surfeando. Pero tenemos la suerte, vuelvo a lo de la incontinencia compositiva, que es que somos así. Nos gusta componer y compartir y no nos bloqueamos nada. Entonces también decimos, siendo un poco perros, si este es el signo de los tiempos, nos viene de puta madre.

Hablando de trabajo, están girando por España dando un concierto por semana.

Pues sí y no vamos a parar; no es momento de hacerlo. El año pasado, 2025, fue la primera vez que realmente tiramos una puerta abajo y estamos visitando ciudades en las que nunca hemos estado, llenando salas, viviendo de esto, ¿no? Es una experiencia muy nueva, preciosa, agotadora a ratos, pero desde luego no es momento de parar, es momento de currar y disfrutar. Es muy curioso ir a ciudades a las que nunca has estado y que la sala se te llene, y que se te llene de peña que te canta todas las canciones. Es muy distinto tener que remar un concierto y convencer de que mereces la pena, que ir con la mesa puesta a darle la razón a una sala que ya sabe que la mereces, ¿sabes?

Este sábado juegan en casa.

Eso siempre es especial y diferente. Cuando vas a otras ciudades la gente no sabe quién eres y eso da un poco de misterio; en Oviedo todos te conocen, te han visto crecer y, para bien o para mal, ese es el principal público al que hay que convencer. Además, nos han programado el mejor día y hora del festival, en mi opinión. Agradecimiento absoluto al festi y mucha confianza de que no les vamos a decepcionar. Va a ser un bolazo.

¿Cómo convencería a alguien dudoso de acercarse a verles?

No voy a decir nada fuera de lugar (ríe). Le diría con este tono así, con acento asturiano: "Vente al Vesu, joder, ¿qué haces en casa, tío?" (ríe de nuevo).