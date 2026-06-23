Recta final para el Plan de Igualdad pactado por el PP e IU en Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad, continúa avanzando en la elaboración definitiva del Plan de Igualdad del municipio. Se trata de uno de los compromisos clave adquiridos entre el equipo de gobierno de Alfredo Canteli y el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo en el marco del acuerdo presupuestario para 2026. La concejala delegada del área, María Velasco, encabezó este martes un encuentro de trabajo junto a la delegación de IU, liderada por su portavoz, Gaspar Llamazares, y que contó también con la participación de Cristina Pontón y Alejandro Suárez. El objetivo principal de la cita fue evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y coordinar las próximas fases de las políticas sociales y de igualdad de la capital asturiana.

Recta final para el Plan de Igualdad y diálogo político

El Plan de Igualdad se encuentra actualmente en su fase final de tramitación. Según explicaron los responsables municipales, el documento final se someterá a un proceso participativo abierto en el que el Consejo Sectorial de Igualdad tendrá un papel fundamental. “Para el Gobierno de Alfredo Canteli, las políticas sociales y la igualdad no son una declaración de intenciones, sino una prioridad permanente que se traduce en medidas concretas, recursos y hechos”, destacó María Velasco.

La concejala reivindicó la gestión del ejecutivo local señalando que, en los últimos seis años, el gasto social en Oviedo se ha incrementado un 170%, reforzando la protección a los colectivos más vulnerables. Asimismo, agradeció la capacidad de diálogo con otras fuerzas políticas para sacar adelante proyectos en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, mostró su satisfacción por el avance de la iniciativa: “Valoramos positivamente que el Plan de Igualdad siga avanzando y, sobre todo, que lo haga desde la participación y el diálogo con los colectivos y entidades implicadas. Es una herramienta fundamental para la igualdad efectiva en nuestro municipio”.

Plan integral para el barrio de San Lázaro-Otero

Más allá de las políticas de igualdad, la reunión sirvió para abordar la situación y las necesidades del barrio de San Lázaro-Otero, una de las principales preocupaciones trasladadas por el grupo de IU.

Ante esto, María Velasco presentó el plan de intervención integral diseñado por la concejalía, el cual ya se está coordinando de forma directa con los agentes sociales y las asociaciones de la zona.

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Como resultado del encuentro, el equipo de gobierno recogió positivamente la propuesta de IU para estudiar la creación de una mesa de trabajo específica. Este nuevo espacio de participación estará integrado por diversas áreas del Ayuntamiento, entidades sociales y representantes vecinales, con el fin de coordinar y realizar el seguimiento de los retos que afronta el barrio, reforzando la atención social preventiva y la cohesión pública en la zona.