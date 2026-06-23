El Servicio de Salud del Principado asumirá la atención sanitaria de los menores del centro de Sograndio (Oviedo)
La medida, aprobada en el último Consejo de Gobierno, pretende reforzar la asistencia ante el aumento de internos y la mayor complejidad de sus necesidades clínicas
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) se hará cargo de la gestión integral de la atención sanitaria de los menores internados en el centro de Sograndio, en Oviedo. La decisión, abordada en el último Consejo de Gobierno, tiene como objetivo dotar al recurso de un modelo asistencial estable, continuado e integrado plenamente en la red sanitaria pública.
El Ejecutivo autonómico enmarca esta medida en la evolución registrada en los últimos años, tanto por el incremento del número de internos como por la creciente complejidad de sus necesidades sanitarias. Entre ellas, el Gobierno destaca una mayor presencia de problemas de salud mental, situaciones vinculadas al consumo de sustancias y casos que requieren un seguimiento clínico continuado.
Ante este escenario, el Principado considera necesario implantar un sistema más estructurado, capaz de garantizar una atención ajustada a las características de este colectivo. El nuevo modelo permitirá reforzar la asistencia sanitaria permanente, incluida la atención durante fines de semana y festivos, así como el seguimiento individualizado de los menores.
Además, la integración de la atención en el Sespa facilitará una mayor coordinación con los equipos educativos y sociales del centro de Sograndio, con el fin de ofrecer una respuesta sanitaria más completa y conectada con el resto de recursos públicos.
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