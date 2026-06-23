Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Servicio de Salud del Principado asumirá la atención sanitaria de los menores del centro de Sograndio (Oviedo)

La medida, aprobada en el último Consejo de Gobierno, pretende reforzar la asistencia ante el aumento de internos y la mayor complejidad de sus necesidades clínicas

El centro para menores de Sograndio

El centro para menores de Sograndio / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Félix Vallina

Félix Vallina

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) se hará cargo de la gestión integral de la atención sanitaria de los menores internados en el centro de Sograndio, en Oviedo. La decisión, abordada en el último Consejo de Gobierno, tiene como objetivo dotar al recurso de un modelo asistencial estable, continuado e integrado plenamente en la red sanitaria pública.

El Ejecutivo autonómico enmarca esta medida en la evolución registrada en los últimos años, tanto por el incremento del número de internos como por la creciente complejidad de sus necesidades sanitarias. Entre ellas, el Gobierno destaca una mayor presencia de problemas de salud mental, situaciones vinculadas al consumo de sustancias y casos que requieren un seguimiento clínico continuado.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Ante este escenario, el Principado considera necesario implantar un sistema más estructurado, capaz de garantizar una atención ajustada a las características de este colectivo. El nuevo modelo permitirá reforzar la asistencia sanitaria permanente, incluida la atención durante fines de semana y festivos, así como el seguimiento individualizado de los menores.

Noticias relacionadas

Además, la integración de la atención en el Sespa facilitará una mayor coordinación con los equipos educativos y sociales del centro de Sograndio, con el fin de ofrecer una respuesta sanitaria más completa y conectada con el resto de recursos públicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
  2. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
  3. El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
  4. “Pavarotti murió en mis manos”: la tristeza de un portero de Oviedo que rescató al pavo real atropellado en el centro de la ciudad
  5. Un particular se postula como ganador de la subasta de la antigua fábrica de loza de Oviedo
  6. Una mujer agrede gravemente a su padre nonagenario en Oviedo: «Me lo ordenó el demonio»
  7. La joyería de Oviedo que nació de un relojero gallego hace 80 años y se afianzó en Uría
  8. Alejandro Gutiérrez pesa 33 kilos y mide 1,40 con 17 años a causa de una enfermedad rara que ataca a los músculos: 'En noviembre dejé de caminar; caí y fue como si me segaran las piernas

El Servicio de Salud del Principado asumirá la atención sanitaria de los menores del centro de Sograndio (Oviedo)

El Servicio de Salud del Principado asumirá la atención sanitaria de los menores del centro de Sograndio (Oviedo)

Oviedo acogerá el primer ciclo público de Cómic del noroeste de España

Oviedo acogerá el primer ciclo público de Cómic del noroeste de España

Asturias obligará a tener biblioteca pública en todos los concejos de más de 2.000 habitantes

Asturias obligará a tener biblioteca pública en todos los concejos de más de 2.000 habitantes

Accidente en una de las entradas a Oviedo más transitadas: un coche acaba empotrado contra una valla publicitaria en la plaza de Castilla

Accidente en una de las entradas a Oviedo más transitadas: un coche acaba empotrado contra una valla publicitaria en la plaza de Castilla

Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: "Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando"

Una superdirección general reordenará el área de Vivienda y Urbanismo de Oviedo

Una superdirección general reordenará el área de Vivienda y Urbanismo de Oviedo

La cantante María Arnal, actúa en el Vesu de Oviedo este sábado: "La inteligencia artificial es una herramienta de lo más artesanal que te puedes tirar a la cara"

La cantante María Arnal, actúa en el Vesu de Oviedo este sábado: "La inteligencia artificial es una herramienta de lo más artesanal que te puedes tirar a la cara"

Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas

Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
Tracking Pixel Contents