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Una superdirección general reordenará el área de Vivienda y Urbanismo de Oviedo

El nuevo cargo, al que solo podrán aspirar altos funcionarios, coordinará también las políticas de Arquitectura y Proyectos Estratégicos

Canteli y Cuesta visitando la planta del Calatrava que acogería la Agencia Estatal de la Salud Pública.

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, acaba de firmar una resolución de calado para reformar los cimientos de la gestión urbanistica del Ayuntamiento de Oviedo. El documento impulsa la creación de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Urbanismo y Proyectos Estratégicos. Este nuevo «súper cargo», que se cubrirá por convocatoria pública, sustituye a la antigua dirección general de Urbanismo y se establece con el encargo de tutelar la revisión del Plan General y los grandes proyectos de la ciudad, como La Vega o el antiguo HUCA, en un intento de dotar de «estabilidad, transparencia y agilidad» a un área que busca reforzar las políticas de transformación del equipo de gobierno municipal.

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La medida se enmarca en la profunda reorganización del área de urbanismo iniciada hace semanas a consecuencia de la dimisión, el pasado diciembre, del anterior director general, Jorge Fernández-Mier, y el cese en abril del asesor de Alcaldía, Ignacio Morales. Ambos movimientos se produjeron tras una denuncia anónima presentada a través del canal interno municipal sobre presuntas irregularidades en la concesión de una licencia, lo que obligó al equipo de gobierno a abrir una investigación interna que deberá resolverse, como muy tarde, en julio. Con este cambio orgánico, el Ayuntamiento busca centralizar el mando técnico para reforzar la vigilancia sobre los expedientes más sensibles.

La nueva estructura suprime la antigua Dirección General de Urbanismo para integrar bajo un mismo mando no solo el planeamiento y la gestión de licencias, sino también la disciplina urbanística y la Oficina Municipal de Rehabilitación de Viviendas. El nuevo titular tendrá la responsabilidad de pilotar proyectos estratégicos y coordinar la interlocución técnica con otras administraciones para el desarrollo de áreas de oportunidad en el municipio.

El proceso para ocupar la plaza se realizará mediante una convocatoria pública de libre designación, siguiendo los principios de mérito y capacidad. El perfil requerido es estrictamente profesional: se exige ser funcionario de carrera del subgrupo A1 con especialización técnica en urbanismo, preferentemente del ámbito de la arquitectura o ingeniería, que acredite trayectoria en la dirección de proyectos públicos complejos y dominio de la Ley de Contratos. Se busca a un gestor con visión transversal que garantice que la ordenación del suelo sea coherente con el modelo de ciudad.

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El objetivo final es implementar sistemas tecnológicos que agilicen la concesión de licencias y modernicen una especie de «super departamento» municipal que aspira a ser el motor de la transformación de Oviedo, además de contribuir decisivamente en la implementación de políticas que contribuyan a combatir el problema del acceso a la vivienda y al mismo tiempo dinamizar la economía de la capital, allanando el camino para la llegada de nuevos inversores y proyectos generadores de empleo.

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