Vox advierte de que la preocupación por la seguridad se extiende a la zona rural de Ovied

La preocupación por la seguridad ha llegado también a la zona rural de Oviedo. El Grupo Municipal de Vox mostró este martes su inquietud tras la difusión de varios avisos vecinales en Olloniego, donde se alertaba de la presencia de personas que, presuntamente, estarían intentando acceder a viviendas de la zona.

La formación subraya que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esclarecer los hechos y actuar en consecuencia, pero considera que este episodio refleja una tendencia preocupante: la sensación de inseguridad ya no se limita a determinados barrios de la ciudad y empieza a extenderse también a los pueblos del concejo.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, advierte de que lo más grave no es solo el contenido de los avisos, sino que sean los propios vecinos quienes se estén organizando para alertarse entre ellos. “Cuando los vecinos sienten la necesidad de crear redes informales de vigilancia y aviso es porque perciben que existe un problema y que las administraciones no están siendo capaces de anticiparse a él”, señala Peralta, que pide al equipo de gobierno que reflexione sobre esta situación.

Desde Vox recuerdan que ya se han producido episodios similares en otros puntos del municipio, como San Lázaro, donde los vecinos llegaron a movilizarse para reclamar más seguridad, o en el entorno de Cano Mata y San Claudio, donde también se denunciaron problemas de convivencia y delincuencia.

“Siempre ocurre lo mismo. Primero se minimiza el problema, después se dice que son casos aislados y finalmente se reconoce la situación cuando la presión vecinal resulta imposible de ignorar. El Partido Popular siempre llega tarde”, denuncia la portavoz.

La formación considera especialmente preocupante que esta sensación de abandono alcance ahora a la zona rural, donde muchos vecinos viven en viviendas aisladas y cuentan con menos recursos y menor presencia institucional para afrontar este tipo de situaciones. Peralta critica que, mientras el Ayuntamiento dedica recursos a “proyectos de escaparate”, haya vecinos que tengan la sensación de que deben organizarse por su cuenta para protegerse.

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VOX reclama al equipo de gobierno que refuerce la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incremente la atención a las demandas vecinales y abandone, según la formación, la política de reacción permanente que caracteriza su gestión. “Lo que está ocurriendo en Olloniego demuestra que los problemas no desaparecen por ignorarlos”, concluye Sonsoles Peralta.