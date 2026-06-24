Abraham Cupeiro: "Oviedo respira música, tocar aquí es algo mágico, como ir a Disneylandia"

El músico gallego Abraham Cupeiro (Sarria, 1980) regresa el sábado a Asturias para cerrar la temporada de los conciertos de la OSPA. Lo hará presentando junto a la sinfónica asturiana su proyecto "Pangea, el paisaje sonoro de nuestro planea", uno de sus proyectos más aplaudidos en el camino de la recuperación de instrumentos ancestrales. Bajo la dirección de Dimas Ruiz, el concierto se celebrará a las 20 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo (enbtradas entre 20 y 25 euros).

-No es la primera vez que viene a Oviedo con "Pangea".

-Creo que lo hice con Oviedo Filarmonía y con la banda de música. Pero con OFIL era cerrado al público y con la banda estábamos en la ola de la pandemia y era un aforo limitado a 200 personas. Así que cuando me lo propusieron me sentí muy agradecido de poder hacer "Pangea" abierto.

-Es un proyecto con cierto recorrido ya. ¿Esta versión que llega ahora ha crecido respecto a la primera?

-Sí, la de este sábado será una una versión extendida, hemos alargado algunas composiciones y hay un par de temas más que nos conectan con otras localizaciones del planeta, en la idea de viajar con la música a través de instrumentos ancestrales. Voy ampliando tantas partes que estoy parece ya "El señor de los Anillos".

-¿Qué supone poner estos instrumentos a tocar con una orquesta?

-A veces ni me lo creo. Lo que más me asombra es que lo que estamos haciendo moviliza a un espectro de gente que me sigue, mayor, mediana edad y muy joven, y al final, además de repuerar instrumentos, lo que conseguimos al utilizar la orquesta sinfónica y sacándole todo el partido es acercar a mucha gente que no lo haría. Y no lo haría por rutina o porque en lo popular se premia a otras músicas con lenguajes más simples que los orquestales. Pero escuchar a una orquesta es como subirse a un ferrari a disfrutar de un avión supersónico. Para mí, tocar con ellos me supone, sobre todo al principio, tener que concentrarme en no emocionarme demasiado, por todo lo que tienes ahí detrás que te empuja, que es como un tsunami. Como tienes el paladar preparado desde epqueñioto para saborear este crisol de sonidos y sabores, la mayor recompensa de esto no es el éxito o la fama, es subirse a un escenario con una orquesta.,

-¿Le resulta fácil que las orquestas sinfónicas se metan en estos proyectos?

-Lo único que puedo decir de la gente de las orquestas es que gracias a ellos yo he iniciado esta carrera y he podido desarrollarla. Han sido gracias a ellos, a gerentes o promotores que han pensado que esto era interesante. Y mi palabra es de agradecimiento. Es verdad que en las emporadas oficiales de las orquestas no hemos tenido tanta cabida, pero tampoco lo hemos pretendido nunca.

-¿Este es uno de los caminos a seguir en el mundo sinfónico?

-Yo no diré dónde está la fórmula mágica, pero en Inglaterra llevan mucho tiempo trabajando desde muchos perfiles. En el ámbito de las sinfónicas se pueden tocar sinfonías o también hacedr grabaciones de música de viedojuegos. La orquesta nunca se ha muerto, lo que hay que hacer es limpiar todas las caras del cristal donde sí está la orquesta. Al final, es un arma muy poderosa para las emociones. Y esta forma de verlo desde diferentes ámbitos es la le da esa amplituda que realmente tiene.

-Usted es gallego, ¿hay algo musical que nos une?

-Desde luego. Somos hermanos, y el trato que he recibido siempre en Asturias ha sido de un cariño especial. Es el lugar donde se han esuchado por primera vez los proyectos después de grabarlos. Siempre que voy los teatros están llenos de gente y con alegría por escuchar lo que hago. Y cuando vengo a Oviedo llego a una ciudad que respira música, con tantos conciertos, con las dos orquestas, con la banda. No es que esté de vacaciones, pero para mí es como cuando la gente va a Disenylandia, es algo mágico.

-¿Y en lo musical, hay una música atlántica común?

-Asturias y Galicia tienen esas reminiscencias que miran al arco atlántico, a Bretaña, a Irlanda, a Escocia. Pero hay otras influencias del sur, del este y del oeste. Hemos sido como una pota de caldo donde se ha mezclado todo y ha quedado ahí por nuestra orografía. Nosotros hemos llegado al XXI mantendio esa idiosicncrasia. Somos de los pocos amazonas en la espontaneidad de bailar y tocar música. Bebemos y mantenemos estas influencias a las que sumamos el clima, que nos ha ido cincelando una manera de ser y pensar y sentir.

-De Rodrigo Cuevas a Baiuka. ¿Qué piensa de esa nueva generación que ha dado nueva vida al follklore?

-Nos parecemos en que apreciamos las fuentes, y yo les estoy superagradecido por haber conectado con la juventud y mamntener ese mensaje, que no solo es de música o sí es de música, el de hablar de cosas tan nuestras en un mundo tan globalizado, cosas que muchas veces se banalizaban o se simplificaban. Decía Arsuaga el otro día que la IA no iba a poder competir con un ser humano porque lo que sabe una persona de pueblo no lo va a saber nunca la IA. Y eso, la tradición oral, es lo que ellos están llevando a los grandes escenarios.

-¿En qué nuevos proyectos está trabajando ahora?

-Tenemos este último concierto en Asturias, también en Salzburgo, y entro ya en un periodo de parar máquinas. Tengo que componer el nuevo disco, que grabaremos de nuevo en Abbey Road con la Royal Philharmonic Orchestra y que estrenaremos el 14 de enero en el Palau de la Música. Tengo también un proyecto extendido de "Mythos" en el Coliseo de la Coruña y, por otro lado, dar rienda suelta a un proyecto de esculturas sonoras en el que estoy investigando, dejándome llevar por la imaginación.

-Sigue entusiasmándose, mantiene viva la curiosidad.

-Es lo que mejor define el éxito, el éxito es tener ganas de aprender, es el camino que va a guiar tu periplo vital, que en el caso de los humanos no es muy largo. Uno siempre es un ignorante y un niño que se alegra con lo que descubre.

-Es trompetista. ¿Practica?

-Es el único instrumento que toco todos los días, es la piedra cardinal. Tienes que estar siempre en forma, tengo mis rutinas establecidas y trato de practicar siempre.

-¿Esa vibración del aire está en el origen de todo?

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