Ampliación del horario de apertura de las piscinas y más atención a las personas mayores: las propuestas para mitigar las olas de calor en Oviedo
IU propone un protocolo municipal de emergencia para proteger a la población vulnerable, ampliar horarios de piscinas y reforzar la prevención laboral
Las olas de calor obligan a Oviedo a replantear su respuesta municipal y a reforzar las medidas de protección de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables. Con ese objetivo, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo,Gaspar Llamazares, acaba de presentar una batería de propuestas para adaptar la ciudad al cambio climático y mejorar la prevención ante episodios de altas temperaturas cada vez más frecuentes y severos.
Entre las medidas planteadas figura la puesta en marcha de un protocolo municipal de emergencia frente a las olas de calor, que incluya actuaciones preventivas y una respuesta coordinada desde los servicios públicos. La formación propone la creación de refugios climáticos en zonas verdes con arbolado, espacios que garanticen sombra y cuenten con fuentes de agua potable para facilitar la hidratación de la ciudadanía.
La propuesta incluye también una ampliación del horario de apertura de las pisicnas y un seguimiento especial de las personas mayores, con especial atención a aquellas que presentan patologías asociadas que pueden incrementar el riesgo de mortalidad durante los episodios de calor extremo. Para ello, IU plantea reforzar los servicios sociales municipales y mejorar la coordinación con el sistema sanitario, con el objetivo de detectar y atender con rapidez posibles situaciones de riesgo.
La formación insiste igualmente en la necesidad de reforzar la protección de las trabajadoras expuestos al calor en exteriores o en tareas con maquinaria, mediante protocolos claros de prevención de riesgos laborales. "Las olas de calor ya no son episodios excepcionales, sino una realidad cada vez más frecuente y peligrosa”. A su juicio, el Ayuntamiento debe anticiparse “con una planificación seria, con refugios climáticos, protección laboral y una atención reforzada a quienes más lo necesitan”.
“No basta con reaccionar; hay que prevenir y adaptar la ciudad para proteger la vida y la salud de nuestros vecinos y vecinas”, subraya Llamazares, que reclama una estrategia municipal estable ante un fenómeno que afecta de forma directa a la calidad de vida en Oviedo.
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