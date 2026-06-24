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El Auditorio Príncipe Felipe renovará las sillas de su tercera planta

La actuación, financiada con fondos europeos NextGenerationEU, supondrá una inversión de 18.089,50 euros y llega tras las obras de adaptación del edificio a la normativa contra incendios

El encuentro Estatal de Mujeres Vecinales de Cavastur celebraron hace unos días en la tercera planta del Auditorio.

El encuentro Estatal de Mujeres Vecinales de Cavastur celebraron hace unos días en la tercera planta del Auditorio. / Juan Plaza / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La tercera planta del Auditorio Príncipe Felipe renovará sus sillas a través de un contrato menor puesto en marcha por la concejalía de Turismo, liderada por Alfredo García Quintana. La actuación supondrá una inversión de 18.089,50 euros y está financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-NextGenerationEU.

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La adjudicataria es Fabricantes Reunidos, conocida comercialmente como Muebles La Factoría, y la fecha del contrato es el 23 de junio. Esta planta del Auditorio alberga salas más pequeñas que se destinan a jornadas, reuniones o congresos de menor tamaño, como el IV Encuentro Estatal de Mujeres Vecinales, que tuvo lugar a principios de mes y en el que participaron representantes vecinales de toda España.

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Esta renovación llega después de las obras para adaptar el edificio a la normativa contra incendios. Las primeras actuaciones se ciñeron a los sótanos, a la sala de aljibes, donde ya se adecuó la instalación eléctrica y se instaló el nuevo cableado para el sistema de detección de incendios. Unas mejoras que se hicieron manteniendo la actividad del Auditorio, aunque después fue obligatorio su cierre. La reapertura se produjo coincidiendo con el concierto de los Premios Princesa de Asturias. Para desarrollar esta intervención se ha empleado el método de la solución prestacional, que permite simular determinadas situaciones de emergencia para desarrollar, después, las obras que entrañen las menores modificaciones posibles de la estructura

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