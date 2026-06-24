"Elrow" aterrizará en San Mateo con nueve horas de música electrónica en La Ería: así será el aterrizaje de esta marca en Oviedo

Un gran festival de música electrónica se suma a la programación de San Mateo. La marca internacional «elrow» aterrizará el 5 de septiembre durante nueve horas —de seis de la tarde a tres de la madrugada— en el recinto festivo de La Ería. Será cinco días antes del pregón y del lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, que dará el pistoletazo de salida oficial a los festejos más esperados en la capital asturiana.

Tal y como ocurrió el año pasado, el aparcamiento del estadio Carlos Tartiere calentará el ambiente durante el fin de semana previo con este espectáculo que unificará música, escenografías temáticas, espectáculos visuales, animación y una cuidada producción artística. «Estrenarnos en la capital asturiana es mucho más que sumar una fecha al calendario. Es el comienzo de una relación con una ciudad que tiene personalidad, energía y mucho recorrido», subraya Juan Arnau, fundador y chief global brand de «elrow».

Esta marca tiene una amplia presencia en Ibiza durante la temporada de verano. En su programación de eventos se encuentran espacios de renombre como Unvrs y Ushuaïa. Además, en el calendario para este año figuran países como Estados Unidos, Francia, Malta, Italia, Reino Unido, Perú, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Suiza, con citas en las que participan DJs internacionales, escenografías inmersivas, personajes, performances, confeti y temáticas.

Para San Mateo han elegido la temática «Delusionville», uno de sus universos más icónicos. «Queremos que el público se adentre en un mundo de ilusiones, personajes extravagantes, humor surrealista y escenarios sorprendentes, creando una experiencia que combina fantasía, espectáculo y participación colectiva», adelanta Arnau.

La programación está inspirada en una ciudad imaginaria donde nada es lo que parece. El espectáculo invita al público a adentrarse en un mundo de ilusiones, personajes extravagantes, humor surrealista y escenarios sorprendentes, creando una experiencia inmersiva que combina fantasía, espectáculo y participación colectiva. La organización trabaja ya en todos los detalles de una producción que mantendrá los estándares de calidad y la propuesta artística que han convertido a «elrow» en un referente internacional.

Por su parte, la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, resalta que trabaja intensamente para ofrecer una programación «diversa, innovadora y a la altura de una ciudad» como Oviedo. «Estamos muy ilusionados de anunciar que un evento de referencia internacional traerá música, color, espectáculo y una experiencia única para todos los vecinos y visitantes», señala.

El Ayuntamiento ya tiene cerradas varias fechas de la programación mateína en La Ería. Otra de las novedades será «Vetusta Fest», un festival indie que calienta motores de la mano de la promotora musical Bring The Noise y el Grupo 360, que tiene en su cartera citas como Tsunami Xixón Festival, Sonorica, en Castro Urdiales, y Santander Music, donde actuarán Guitarrica Delafuente, Rigoberta Bandini, Siloé y Xoel López.

Más confirmaciones

Las fiestas de San Mateo tendrán una duración de once días. Mónica Naranjo actuará el día 15 de septiembre con su gira «Greatest Hits Concerts». La cantante de Figueres, una de las voces más reconocibles del pop en español desde los años noventa, regresará a Asturias con un espectáculo concebido como celebración de tres décadas de carrera. Será además su único concierto en el Principado dentro de esta gira, con la que la artista repasa los grandes momentos de su trayectoria.

Leiva será el protagonista durante la noche del Día de América en Asturias, el 19 de septiembre. El cantautor y multiinstrumentista de rock hará la penúltima parada de su «Tour Gigante» en La Ería antes de dar dos conciertos en el Movistar Arena. El recital tendrá una puesta de escena especial y entre las canciones que no faltarán se encuentran «Terriblemente cruel», «Como si fueras a morir mañana», «No te preocupes por mí» o «Sincericidio».

El broche final de las fiestas lo pondrá Rodrigo Cuevas. Hará una parada de su gira «La Belleza» el día grande de San Mateo. Entre los últimos temas que acaba de sacar a la luz está «Un mundo feliz», una distopía rodrigocuevista en la que le acompaña Massiel.

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Otro de los escenarios importantes será el paseo del Bombé, por el que pasarán King África, Chimo Bayo, Alejo Stivel, Amistades Peligrosas, Orquesta Mondragón y Eva Hevia.