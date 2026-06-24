Manos que trenzan y esculturas en el Colegio de Arquitectos

«Lo que me interesa es estar activo y creativo, no intentar repetir». Con esa idea resume José Santamarina el espíritu de dos de las piezas escultóricas que reciben al visitante en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. Las instalaciones acogen la exposición colectiva «Homenaje al color», organizada en el seno de la Semana Profesional del Arte de Oviedo. Ambos trabajos son recientes, nacidos de una búsqueda formal en la que el artista combina madera, geometría, fondos, líneas y color. Las piezas, realizadas en azul y rosa, están compuestas elemento a elemento y juegan con volúmenes que sobresalen, se cruzan y dejan abierta la interpretación. «Cada uno puede ver lo que quiera», explica Santamarina ante unas esculturas pensadas como una invitación a mirar sin una lectura cerrada.

También desde las manos y desde la memoria nace «Irmandade», la obra de Amelia Celaya. La artista parte de una variación del conocido verso «la mano que mece la cuna mueve el mundo» para llevarlo a otro territorio: el de las manos que trenzan y sostienen la vida cotidiana. Su pieza habla de la fuerza de las mujeres rurales y de su capacidad para mover su propio mundo. La obra incorpora además referencias al occidente asturiano y detalles inspirados en las decoraciones de los hórreos, con un color sólido que remite al peso de la casa, a la memoria doméstica y a quienes han sostenido históricamente la vida cotidiana.

Son solo dos obras de esta muestra en la que participan, entre otros, Faustino Ruiz de la Peña, Helena Toraño, Iván Baizán, Pablo de Lillo, Pablo Prada, Sandra Santamarina, Verónica Ledo y Noemí Iglesias Barrios. La diversidad de autores, técnicas y lenguajes es uno de los rasgos centrales de la exposición. La directora artística de la Semana Profesional del Arte, Marta Fermín, destacó durante la inauguración la emoción que le produce ver cómo obras muy distintas consiguen convivir de manera coherente dentro de un mismo recorrido. De igual forma, la exposición demuestra que piezas de lenguajes diferentes pueden dialogar entre sí y que, en este caso, unas obras parecen «dar la mano» a las otras. Ese diálogo sostiene el hilo conductor de la muestra: el color entendido no solo como recurso visual, sino también como materia expresiva, emocional y simbólica.

Fermín agradeció además la disposición del Colegio de Arquitectos para acoger de nuevo una de las propuestas de la Semana Profesional del Arte. Recordó que se trata de un edificio «muy singular» que siempre le gusta «invadir» artísticamente hablando y subrayó la generosidad con la que la institución presidida por Miguel Casariego recibe a los creadores. «Antes de que les llame, ya me llaman», señaló. También recordó que el formato de la Semana Profesional del Arte ha ido evolucionando, pero mantiene intacta su vocación de defender la dignidad profesional de los artistas y de generar espacios reales de encuentro entre creadores, instituciones y público.

En nombre del Colegio de Arquitectos, el vocal Pepe Vázquez mostró la satisfacción de la institución por volver a participar en esta cita cultural. Agradeció a los artistas que lleven sus obras a la sede colegial y destacó el papel de Fermín como «alma» de la exposición.

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El apartado teórico de la Semana Profesional del Arte tendrá como protagonista a Laila Bermúdez, que ofrecerá la conferencia «La alquimia de la luz: breve historia de los colores en la pintura» a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Una hora y media más tarde tendrá lugar un taller de mosaico para ovetenses a partir de los 12 años. Mientras tanto, continúa abierta la muestra permanente con obras de una decena de artistas.