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Una marea naranja recorrerá el Camino del Salvador para potenciar la investigación oncológica

El nuevo reto de “Róber contra el cáncer” se celebra los días 3 y 4 de julio, desde la catedral de León hasta la de Oviedo

De izquierda a derecha, Marco Prieto, Nicolás de las Heras, Concepción Menéndez, Gema Álvarez, José Evelio Álvarez, Cristina Bernardo, Xon Amor y Alfredo García Quintana.

De izquierda a derecha, Marco Prieto, Nicolás de las Heras, Concepción Menéndez, Gema Álvarez, José Evelio Álvarez, Cristina Bernardo, Xon Amor y Alfredo García Quintana. / Fernando Rodríguez

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María José Iglesias

María José Iglesias

Una gran marea de camisetas naranja volverá a recorrer el Camino del Salvador, los días 3 y 4 de julio, en una nueva edición del reto promovido por «Róber contra el cáncer». Así quedó de relieve ayer en el Club LA NUEVA_ESPAÑA, durante un acto con el corredor de ultrafondo Nicolás de las Heras, el paciente oncológico Xon Villamor, Marco Prieto, organizador de la carrera; Cristina Bernardo, organizadora del Trail Picu Llosorio; José Evelio Álvarez, concejal de Deportes de Lena; Gema Álvarez, alcaldesa de Lena; y Concepción Menéndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, quienespusieron la contribución de la marcha solidaria a la investigación contra el cáncer.

El dinero recaudado irá a becas de investigación de la Fundación SEOM, tal como resaltó Marco Prieto. Nicolás de las Heras, uno de los impulsores del reto, explicó la logística de una travesía que ya ha realizado en tres ocasiones. «Los tramos se hacen con paradas de diez minutos para comer, beber y continuar. Se crean equipos, amistad y un ambiente muy especial», señaló. De las Heras añadirá este año una dificultad extra al iniciar su recorrido en Valencia de Don Juan para enlazar posteriormente con la salida oficial desde León. «Nuestra meta es completar los 125 kilómetros, pero el verdadero objetivo es que las becas lleguen mucho más allá. La investigación es fundamental, por eso nos ponemos esta camiseta», afirmó. Tampoco olvidó agradecer el apoyo de patrocinadores y colaboradores.

Xon Villamor, paciente oncológico en proceso de recuperación tras ser diagnosticado este mismo año de un tumor, subrayó la importancia de la investigación para avanzar en los tratamientos. «Detrás de los médicos hay una enorme labor investigadora sin la que muchos tratamientos no serían posibles», destacó. Cristina Bernardo anunció que el Trail Picu Llosorio donará un euro de cada inscripción a Róber contra el cáncer. «Cada año colaboramos con una asociación distinta y me siento orgullosa de aportar ese granito de arena. No hay mejor medalla que esa colaboración», aseguró.

Concepción Menéndez y Gema Álvarez destacaron el valor de una iniciativa que fomenta hábitos saludables, contribuye a la recuperación y visibilización de los pacientes y fortalece los lazos entre Asturias y León a través del deporte y la solidaridad.

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José Roberto González García, montó una tienda-taller de bicicletas en Grado y tras ocho años de trabajo fue diagnosticado con un cáncer gástrico estadio 4, con metástasis hepáticas, en mayo de 2019. Tras su fallecimiento, sus amigos continuaron su legado con el reto solidario.

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