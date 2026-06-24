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Oviedo abre el plazo para solicitar los locales de ensayo del Centro Pedro Bastarrica

El equipamiento municipal ofrece seis salas insonorizadas para grupos y solistas, con una tasa mensual de 8,66 euros

Una actuación en el centro.

Una actuación en el centro. / LUISMA MURIAS / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Centro de Música Joven Pedro Bastarrica abre este martes, 24 de junio, el plazo de solicitud para el uso de sus locales de ensayo. El equipamiento dispone de seis salas insonorizadas, dotadas con batería, amplificadores de bajo y guitarra, juego de voces y micrófonos.

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Los espacios podrán utilizarse entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, un máximo de dos días por semana y durante una hora y cuarenta minutos por jornada. Podrán solicitarlos grupos o solistas de cualquier instrumento o estilo musical, siempre que al menos el 50% de sus integrantes estén empadronados en Oviedo.

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La tasa mensual será de 8,66 euros. Las solicitudes, disponibles en la web municipal, podrán presentarse en el Registro Auxiliar de Servicios Sociales o a través del Portal del Ciudadano.

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