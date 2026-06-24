Oviedo despide entre lágrimas y sudor al cura "que sabía escuchar" y "llevaba todos los nombres en el corazón en una iglesia a rebosar

La abarrotada iglesia de San Isidoro el Real despidió este miércoles entre lágrimas, abanicos y un profundo sentimiento de gratitud a José Luis Alonso Tuñón, el sacerdote que durante casi tres décadas estuvo al frente de la parroquia ovetense y que, en palabras del arzobispo Jesús Sanz Montes, fue una persona que "sabía escuchar", siempre tuvo "un verbo fácil para acompañar las lágrimas de la gente" y se marcha llevando consigo "todos nuestros nombres". Cientos de fieles llenaron el templo para dar el último adiós a un cura cuya muerte repentina ha dejado huérfana a una comunidad que encontró en él cercanía, consejo y consuelo.

El féretro llegó a las diez de la mañana a San Isidoro, permitiendo que durante más de dos horas los fieles pudieran despedirse del sacerdote antes de la misa funeral. "Pensamos que era lo ideal para quienes no pudieron subir al tanatorio de Los Arenales", explicaban desde la parroquia. Poco a poco, el templo fue llenándose hasta quedar abarrotado. Con más de treinta grados de temperatura en el exterior, el interior de la iglesia se convirtió en un mar de abanicos donde resultaba difícil distinguir dónde acababan las lágrimas y empezaba el sudor.

La iglesia de San Isidoro abarrotada durante el funeral. / Fernando Rodríguez

Delante del altar mayor, colocado directamente sobre una alfombra y cubierto con uno de los emblemas de la parroquia a la que llegó en 1997, reposaba el féretro de quien durante 29 años fue una de las figuras más queridas de la Iglesia ovetense. A su alrededor se congregaron fieles llegados de toda Asturias, especialmente de Pola de Siero, su primer destino sacerdotal y uno de los lugares donde dejó una huella más profunda. Tampoco faltó una amplia representación de la corporación municipal, con la presencia de Mario Arias, Conchita Méndez, Leticia González, José Ramón Prado, José Ramón Pando, David Álvarez, Daniel Tarrío y Charo Suárez. El arzobispo agradeció expresamente su asistencia y pidió que trasladaran al alcalde el agradecimiento por sus condolencias.

"Tenemos esta mañana la parroquia de San Isidoro el Real llena de gente para pronunciar adiós a un queridísimo hermano", destacó Sanz Montes al inicio de una homilía repleta de referencias personales al fallecido. El prelado recordó la conmoción que provocó una muerte tan inesperada como silenciosa. "Sus medicinas quedarán en el frasco sin terminar la última prescripción médica. Su ropa quedará colgada en el armario. El libro que estaba leyendo no avanzará en sus páginas", reflexionó ante una asamblea que escuchaba en absoluto silencio.

Más allá de su trayectoria sacerdotal, el arzobispo quiso detenerse en el perfil humano de Alonso Tuñón. "Los que hemos tratado con José Luis tenemos ese común denominador en el perfil que de él podemos dibujar: sabía escuchar. Persona elegante y educada, que tenía siempre un verbo fácil para acompañar las lágrimas de la gente que la Iglesia pone en sus manos", señaló. Y resumió toda una vida de ministerio con una imagen que emocionó a los presentes: "Es la maleta del último viaje de un cura bueno", afirmó, antes de añadir que el sacerdote "se lleva en su corazón todos nuestros nombres, los deseos, los anhelos y los pesares".

La música, una de las grandes pasiones del párroco fallecido, estuvo presente durante toda la celebración. La Escolanía de San Isidoro emocionó desde la entrada del arzobispo interpretando a pulmón "Hacia ti morada santa", acompañada al órgano por Nacho Yagüe. El repertorio siguió fielmente los gustos litúrgicos del sacerdote. "Intentamos hacer algunas de las piezas que sabíamos que le encantaban y que más disfrutaba", explicó Elisa García Gutiérrez, directora de la formación coral. "Amaba la música. Siempre apoyaba cualquier propuesta musical. Era un apasionado de la ópera, de la zarzuela, de todo", añadió sobre un hombre que, según recordó, tenía "un bozarrón de bajo impresionante".

Entre los numerosos sacerdotes presentes se encontraba también el padre Valdés, amigo del fallecido desde hacía años. "Era un hombre muy abierto, muy cercano, muy positivo y que realmente transmitía siempre optimismo e ilusión", recordó emocionado. "Llegó este momento y no me lo esperaba".

La despedida culminó a las puertas del templo. Cuando el féretro fue trasladado al coche fúnebre, la gaita tomó el relevo de los cantos litúrgicos. Olaya Cueva, nieta de una prima del sacerdote, interpretó "Asturias, patria querida" para acompañar su último adiós. "Fue él quien me enseñó a tocar la gaita. Yo solo tocaba la travesera y él me metió esta afición. Le encantaba la gaita y quise hacerle este homenaje", explicó.

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Las notas del himno asturiano acompañaron la salida del féretro mientras muchos de los asistentes rompían definitivamente a llorar. Quizá porque, como dijo el propio arzobispo al concluir la homilía, la despedida de alguien tan querido solo puede hacerse con "lágrimas sí, pero lágrimas humildes y dulces".