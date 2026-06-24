Oviedo pulveriza otro récord turístico: los hoteles nunca tuvieron tantas reservas en los cinco primeros meses del año

A Anna Komorowicz le bastó una experiencia para volver. Esta peregrina sudafricana de origen polaco recorrió hace dos años el Camino Primitivo y quedó cautivada. Este martes, mientras buscaba una sombra en las inmediaciones de la Catedral en una jornada de calor sofocante, explicaba los motivos de su regreso. «Este año vine a hacer el Camino de El Salvador desde León porque me encantó la naturaleza y la tranquilidad, esto no está masificado, relataba. Casos como el suyo ayudan a entender el momento dulce del turismo en la capital, que acaba de registrar un nuevo récord histórico de pernoctaciones hoteleras en los cinco primeros meses del año y se consolida como el destino urbano que más crece de todo el norte de España. «Se vuelve a demostrar que Oviedo se ha consolidado como el motor turístico de Asturias, con un crecimiento sostenido que no es fruto de la casualidad, sino del trabajo conjunto con el sector turístico, hostelero y comercial», celebra el edil de Turismo, Alfredo García Quintana.

La Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que los alojamientos hoteleros ovetenses acumularon hasta el 31 de mayo 354.827 pernoctaciones. Se trata de la cifra más alta jamás registrada para ese periodo, superando tanto las 346.581 de 2024 como las 318.010 de 2025. El incremento interanual alcanza el 11,58%.

La llegada de viajeros sigue la misma tendencia. Entre enero y mayo pasaron por los hoteles de la capital 185.115 viajeros, un 8,08% más que un año antes. Solo los algo más de 190.000 contabilizados en 2024 superan ese registro, que confirma la capacidad de atracción de una ciudad que continúa ganando protagonismo dentro del mapa turístico nacional.

La peregrina sudafricana Anna Komorowicz, en la plaza de la Catedral. / L. B.

El crecimiento resulta más significativo al compararlo con la evolución regional. Mientras Oviedo avanza a doble dígito en pernoctaciones, la región registró hasta junio una caída del 2,89%, pasando de 1.115.863 a 1.083.670 estancias hoteleras. También descendieron los viajeros, con un retroceso del 2,41%.

La Plaza de la Catedral evidenciaba ayer el tirón turístico. Entre fotos, abanicos y botellas de agua para combatir el calor, Esteban Gao observaba la estatua de La Regenta. Este ciudadano chino de 30 años reside en Madrid desde hace unos años, donde trabaja como profesor de mandarín, y decidió conocer Oviedo por recomendación de un alumno carbayón. «Me dijo que tenía que venir y la verdad es que me está encantando», asegura. Su impresión de Asturias no deja lugar a dudas. «Es como un país dentro de España, como una pequeña Suecia, aunque hoy hace calor», comentaba entre risas. Lo que más le sorprende es la combinación entre paisaje y gastronomía. «La naturaleza es increíble y se come muy bien», resumía.

Por la izquierda, los barceloneses Feliu Ruiz, Bruna Ruiz, Montse Sañé y Arlet Ruiz junto a la estatua de Alfonso II. / L. B.

También hay quienes vuelven para compartir el descubrimiento con los suyos. Es el caso del matrimonio barcelonés formado por Feliu Ruiz y Montse Sañé, que años después de una primera visita han regresado acompañados por sus hijas, Bruna y Arlet. El objetivo era sencillo: enseñarles una ciudad y una región de las que guardaban un recuerdo imborrable. «Nos encanta todo. Se está bien, es un sitio tranquilo para desconectar», señalaban. La cercanía entre mar y montaña sigue siendo, a su juicio, uno de los grandes atractivos del Principado. «Tienes naturaleza por todas partes y además se come de lujo», añadían mientras organizaban una semana de excursiones con paradas previstas en Somiedo, Cangas de Onís, Ribadesella o Llanes.

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El turista chino Esteban Gao posando junto a la estatua de La Regenta. / L. B.

Historias diferentes con un denominador común: visitantes que encuentran en Oviedo una puerta de entrada a Asturias. Una ciudad que, al calor de unos datos históricos, parece haber convertido esa capacidad de seducción en uno de sus principales activos turísticos. Los números del INE lo corroboran y las calles del Antiguo, cada vez más concurridas, también.