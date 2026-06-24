Las podas en plena ola de calor en Oviedo desatan las críticas del PSOE

Las podas realizadas en distintos puntos de Oviedo, en plena ola de calor y con temperaturas cercanas a los 40 grados, provocaron este miércoles las críticas del Grupo Municipal Socialista, que ha registrado una pregunta ante la comisión plenaria de Urbanismo para exigir explicaciones al equipo de gobierno. El principal grupo de la oposición considera incomprensible que se hayan llevado a cabo actuaciones que han reducido la sombra proporcionada por numerosos árboles precisamente en unos días en los que la ciudadanía necesitaba más que nunca espacios de alivio térmico. El concejal Juan Álvarez asegura que muchos vecinos han trasladado su “perplejidad” ante una decisión difícil de entender, salvo que existieran razones de seguridad derivadas de problemas concretos en el arbolado.

Álvarez recuerda que su grupo ya presentó al comienzo del mandato, en 2023, una iniciativa para adaptar la gestión de las zonas verdes al cambio climático. En aquella propuesta, los socialistas advertían de que las olas de calor serían cada vez más frecuentes e intensas y defendían la necesidad de aumentar y preservar la cobertura arbórea como herramienta para reducir la temperatura en el espacio urbano.

También alerta de los efectos negativos de determinadas podas orientadas exclusivamente a criterios ornamentales, ya que reducen la capacidad de los árboles para generar sombra durante los meses de verano. “El tiempo nos ha dado la razón”, recalca Álvarez, que denuncia que el gobierno municipal, lejos de adaptar las podas para convertir el arbolado en una herramienta eficaz frente al calor extremo, “continúa eliminando espacios de sombra”.

Desde el PSOE censuran además que el equipo de gobierno rechazara la semana pasada impulsar un plan forestal urbano y que ahora, según los socialistas, se dedique a promocionar en redes sociales baldeos con agua potable para refrigerar las plazas duras que ha impulsado en la ciudad.

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Por todo ello, Juan Álvarez exige saber cuál ha sido la razón que ha llevado al Ayuntamiento de Oviedo a ejecutar estas podas, que califica de “tan inoportunas y absurdas”, en plena ola de calor. El grupo socialista reclama una gestión del arbolado coherente con los desafíos climáticos a los que ya se enfrenta la ciudad.