El Principado adelanta que las obras de la entrada a Oviedo por la rotonda de Luis Oliver estarán paradas "sobre el terreno" hasta septiembre

Las obras del nuevo acceso a Ciudad Naranco desde la autovía AS-II, la que une Oviedo con Gijón, volverán a tener durante el verano una presencia prácticamente testimonial sobre el terreno. La plataforma vecinal Activa Ciudad Naranco ha hecho pública la respuesta que, según sostiene el colectivo, ha recibido de la consejería de Movilidad tras solicitar explicaciones por la "aparente paralización" de los trabajos en el entorno de la rotonda de Luis Oliver. De acuerdo con esa información, el Gobierno regional adelanta que durante los meses de julio y agosto no habrá actividad relevante en la zona de obra, ya que los trabajos se centrarán en la construcción del cajón de hormigón que hara posible habilitar el túnel que permitirá conectar directamente la autovía con la calle Ernesto Winter Blanco sin pasar por la rotonda de Luis Oliver. Esos trabajos se llevarán a cabo en talleres especializados.

La actuación principal deberá esperar a septiembre, cuando está previsto el empuje del cajón bajo las vías del ferrocarril. Antes, según el calendario trasladado a los vecinos, entre junio, julio y la primera quincena de agosto se desarrollará la fabricación de dicho cajón. Después, en agosto, se ejecutará el apeo de la vía ferroviaria. Ya en septiembre se acometerá una de las fases más delicadas del proyecto, el desplazamiento de la estructura bajo la plataforma ferroviaria. La fecha prevista para la finalización completa de la obra se mantiene en abril de 2027.

La Administración, siempre según la versión difundida por Activa Ciudad Naranco, insiste en que la obra no está oficialmente paralizada. Sin embargo, la consecuencia práctica para los vecinos será que durante buena parte del verano no se apreciarán avances significativos en la zona de Luis Oliver, pese a que los trabajos continúen fuera del barrio. Esta situación vuelve a generar inquietud en Ciudad Naranco, donde la actuación se espera desde hace años como una solución clave para mejorar la movilidad y aliviar los problemas de tráfico en uno de los accesos más conflictivos de Oviedo.

La falta de actividad visible ya había provocado dudas meses atrás. En marzo, el Principado explicó que la ralentización de los trabajos se debía a “motivos técnicos” derivados de las intensas lluvias registradas entonces en Asturias. Aquellas precipitaciones obligaron a introducir ajustes en el proyecto, entre ellos el refuerzo del talud sobre el que discurre la plataforma ferroviaria y la ampliación de la losa de hormigón que sirve de base para el deslizamiento del marco prefabricado del futuro túnel.

Obra de ingeniería

Ahora, la información difundida por los vecinos sitúa el foco en el calendario de verano y en las limitaciones técnicas y autorizaciones exigidas por ADIF para poder acometer los trabajos junto a la vía ferroviaria. La operación prevista requiere primero fabricar el cajón de hormigón y preparar el apeo de la vía antes de proceder al empuje de la estructura bajo los raíles. La técnica utilizada se conoce como «marco hincado» y consiste en construir una estructura de hormigón armado fuera de las vías para desplazarla después mediante sistemas hidráulicos mientras se excava el terreno delante de ella. Este sistema permite mantener operativa la circulación ferroviaria durante buena parte de la obra, pero obliga a concentrar parte de los trabajos fuera del entorno visible de Luis Oliver antes de ejecutar la fase principal bajo la plataforma ferroviaria.

Mientras tanto, la rotonda de Luis Oliver continúa soportando los problemas diarios de tráfico derivados de la obra y de la propia configuración del enlace. Activa Ciudad Naranco sostiene que la presencia puntual de agentes de la Policía Local ayuda a aliviar algunas situaciones, pero considera que se trata de una solución insuficiente para un problema estructural. La plataforma reclama transparencia, información clara y cumplimiento estricto de los plazos comprometidos.

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La construcción del nuevo ramal cuenta con un presupuesto de algo más de cuatro millones de euros y tiene como objetivo descongestionar la entrada norte de Oviedo, mejorando la conexión directa entre la autovía AS-II y Ciudad Naranco. Mientras duren los trabajos, permanece cortado el carril de subida desde la glorieta de Luis Oliver hacia el barrio, aunque se mantiene abierto el carril de salida.