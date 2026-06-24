Recreaciones históricas, música tradicional y un gran mercado como novedad: todo listo en Oviedo para la sexta edición de "El primer peregrino"

Todo listo para uno de los eventos del verano ovetense que reúnen en un mismo programa cultura, ocio e historia local. Se trata de la celebración de "El primer peregrino", que alcanza en 2026 su sexta edición, a celebrar como es habitual en el segundo fin de semana de julio, por lo que este año tendrá lugar entre el jueves 9 y el domingo 12. Esta nueva entrega de la cita, que pone en valor a la capital asturiana como origen del Camino Primitivo a Santiago de Compostela, ofrecerá cuatro días de actividades gratuitas en la plaza de la Catedral donde no faltarán las recreaciones históricas, las romerías, la música de época y el tradicional plato fuerte del festejo, que es la gran representación teatral que recrea la primera peregrinación en el siglo IX del rey Alfonso II El Casto, en cuya piel se volverá a meter una vez más el afamado actor y doblador Ramón Langa.

La gran novedad de la edición presente será el montaje de un mercado bautizado como "Asturias primitiva", en cuyos puestos se ofrecerán productos artesanos y gastronómicos de proximidad y de los territorios por los que transitan las rutas jacobeas; además, por cuarto año se integran en la fiesta las Jornadas Gastronómicas Tortos del Camino, que organiza Otea, Hostelería de Asturias y a las que se adhieren 23 establecimientos del gremio de todo el municipio entre el 3 y el 12 de julio.

"'Oviedo, Origen del Camino'", es nuestra seña de identidad, que tiene detrás un relato que es nuestra propia historia", puso de relieve el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, que destacó que "El Primer Peregrino" es "una de las actividades centrales estratégicas" de su ramo.

El edil señaló que esta fiesta pretende poner en valor todo lo vinculado a la historia que es "nuestro principal activo", que no es otra que "Oviedo sea el origen del Camino de Santiago, no solo el inicio del Camino Primitivo y Alfonso II el primer peregrino". El edil señaló que año a año la fiesta se va "consolidando e incorporando actividades", como es el caso del nuevo mercado, que se impulsa gracias a la colaboración de la Concejalía de Festejos.

La concejala de dicho área, Covadonga Díaz, desglosó los detalles de este inédito montaje. La premisa es sencilla: "Si Oviedo es el origen del Camino, también queremos que quienes nos visiten puedan conocer y disfrutar la riqueza de los territorios por los que discurre el Camino de Santiago", manifestó.

Por lo tanto, el mercado será marco de un "recorrido gastronómico" que permitirá descubrir los sabores que acompañan al peregrino desde su salida de Oviedo hasta su llegada a Santiago de Compostela. El pan de Escanda de Grado, la repostería de Salas, las conservas de Tapia y Casariego o el chosco de Tineo serán tan solo algunas de las opciones que los visitantes podrán disfrutar. No solo de gastronomía se alimenta esta instalación; también se mostrarán la artesanía y los oficios históricos que "siguen vivos", como es el azabache de Siero o las famosas navajas de Taramundi.

"Con esta iniciativa queremos mostrar nuestro apoyo al comercio de proximidad, impulsar la economía local y contribuir a reforzar nuestro compromiso con el Camino de Santiago", precisó Díaz, que adelantó que la propuesta nace con la intención de "crecer y consolidarse", amén de que en el futuro también pueda "proyectarse hacia otros municipios" vinculados a las rutas de peregrinaje a Santiago.

Marga Llano, representante de Birmania Ingeniería Creativa, entró en los pormenores del grueso de una programación de una "gran fiesta de la historia" que "no se podría celebrar en otro lugar que en Oviedo". El jueves 9 será la jornada inaugural, donde abre el mercado Asturias Primitivo y a las 19.00 horas habrá acompañamiento musical con cancios de chigre por parte de "Un de Grao Trío", que celebrará un concierto de canciones de chigre a las siete de la tarde.

El viernes 10 se inaugurará el poblado medieval a las 17.00 horas, a lo que seguirán actividades infantiles, talleres de recreadores y el concierto de la Orquesta Céltica de Asturias, a las 21.00 horas.

El sábado, día 11, desde las 12.00 horas se celebrarán actividades similares hasta las 22.00 horas, momento en el que se celebrará la gran representación teatral que cuenta la historia de la primera peregrinación a Santiago de Compostela. Esta obra está protagonizada por Ramón Langa, que es un "gran amigo ya de esta ciudad, que se siente un carbayón más", y estará acompañado por un elenco de grandes artistas asturianos, muchos de ellos muy reconocibles por el público como son Alberto Rodríguez, Carlos Mesa, Pedro Durán o José Luis Corripio, y también por un gran número de actores jóvenes que se están formando en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias.

El domingo, día 12 y jornada de cierre, tras la despedida del rey, que será a las 12.00 horas con el gaitero Vicente Prado "El pravianu", a la que seguirá una romería y un pasacalles, habrá una muestra de batero de oro a cargo de la Asociación Barciaequs de Navelgas, capital del oro de España.

En cuanto a las jornadas gastronómicas de los tortos el vicepresidente de Otea, Fernando Corral, y el presidente de la Cofradía de los Tortos de Maíz de Asturias, Maximino Rodríguez, fueron los que tomaron la palabra. "El torto es sin duda una pieza fundamental de nuestra cocina tradicional, de nuestra gastronomía y un embajador de nuestra identidad que ha sabido también evolucionar", opinó Corral, que anunció la novedad de la nueva edición de las jornadas, que es un reconocimiento a tres de los 23 establecimientos participantes.

Las distinciones, que el vicepresidente aclaró que "no serán competitivas", se escogerán por parte de un jurado de expertos el día 1 de julio, en una cata oficial en el centro de formación de Otea, en Olloniego. "El maíz llegó a Asturias en 1500 y a partir de ahí fue un alimento básico en todas las casas asturianas y yo creo que es justo reconocer de que tenemos que tirar por ese producto tan nuestro y qué mejor que los bares de Oviedo", añadió como remate por su parte Rodríguez.