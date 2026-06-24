Refuerzos para transformar Oviedo: ocho nuevos técnicos agilizarán los "proyectos estratégicos" municipales

La nueva superdirección general impulsada por el Alcalde, Alfredo Canteli, para reorganizar las áreas de Vivienda y Arquitectura, Urbanismo y Proyectos Estratégicos llegará acompañada de un importante refuerzo técnico. El gobierno local tramita un programa especial de empleo que permitirá incorporar ocho profesionales «para apoyar la gestión de los grandes desarrollos urbanos previstos en la ciudad» y agilizar la tramitación de expedientes relativos a proyectos clave como La Vega, la galería del Calatrava, la Fábrica de Gas, el viejo HUCA, la casa de las artes, el barrio cultural de Ciudad Naranco, el parking de la Escandalera o la revisión del PGO.

La medida complementa la creación de la nueva Dirección General, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, para concentrar bajo un mismo mando técnico competencias hasta ahora dispersas. La nueva estructura pretende preparar a la administración local para una etapa marcada por proyectos de gran complejidad administrativa y urbanística que exigirán coordinación constante entre servicios municipales, administraciones superiores y promotores.

El refuerzo previsto llegará mediante un programa específico actualmente en tramitación, al igual que la convocatoria para ocupar la nueva plaza de alto cargo recién creada. La previsión municipal pasa por incorporar dos arquitectos, un ingeniero, dos técnicos auxiliares, un jurista, un auxiliar administrativo y un administrativo. Su misión será apoyar a los funcionarios que ya trabajan en las áreas de Planeamiento, Gestión Urbanística y Medio Ambiente, donde se concentran buena parte de los expedientes vinculados a las grandes obras.

Los mismos técnicos que atienden la actividad ordinaria del departamento son quienes vienen asumiendo también la gestión de los proyectos estratégicos. Esto implica compatibilizar tareas como la tramitación de planes parciales, estudios de detalle o licencias con actuaciones de gran envergadura que requieren informes, seguimiento continuo y coordinación entre múltiples actores.

La función del nuevo equipo puede resumirse de manera sencilla: se encargará de ayudar a que los proyectos avancen dentro de los plazos administrativos y con todas las garantías legales y técnicas. En la práctica, se trata de reforzar la capacidad municipal para gestionar expedientes cada vez más complejos sin descuidar el trabajo diario que sostiene el funcionamiento ordinario del urbanismo local.

El concejal de Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, sostiene que la combinación entre la nueva dirección general y las futuras incorporaciones permitirá al Ayuntamiento afrontar «los inminentes retos que van a suponer el inicio de los proyectos estratégicos de la ciudad». Según añade, el objetivo es contar con «un nutrido equipo de profesionales que dé soporte y refuerce el trabajo de los técnicos municipales que ya integran la concejalía».

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Además de los grandes desarrollos urbanos, la reorganización también aspira a reforzar políticas relacionadas con la vivienda, la rehabilitación de edificios y la accesibilidad. La nueva dirección asumirá igualmente el seguimiento de la revisión del Plan General, actualmente en fase de licitación. «Nos preparamos para abordar los inminentes retos» derivados de estos proyectos y de nuevas políticas municipales, señala Cuesta, convencido de que Oviedo afronta una etapa de crecimiento que exigirá una administración más especializada y con mayor capacidad de respuesta.