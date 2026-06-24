Sánchez Espinosa: «Feijoo y su obra enseñó a pensar a los españoles»
La Universidad de Oviedo clausura este jueves, con una conferencia del profesor de Belfast, el congreso sobre el benedictino en el 350 aniversario de su nacimiento
La progresiva desaparición del padre Feijoo después de haber sido el autor más leído de la literatura española durante casi un siglo fue una consecuencia del triunfo de su propósito intelectual. Así lo sostiene Gabriel Sánchez Espinosa, profesor en la Universidad de Belfast y encargado de clausurar, este jueves a las 18.30 horas en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, el congreso dedicado a los 350 años del nacimiento del benedictino y los 300 de la publicación del "Teatro Crítico Universal", escrita en Oviedo.
Sánchez Espinosa describe a Feijoo como "una de las grandes figuras del siglo XVIII en España y en Europa". "Fue el intelectual que enseñó a pensar a los españoles y fue un auténtico bestseller. Era un autor accesible por la claridad de su lenguaje y de sus ideas, y en cierta manera cambió la faz intelectual de España", sostiene. Pero si el "Teatro crítico" operó el cambio definitivo para el nacimiento de una nueva sociedad de clases en el XIX, concluye, a la postre el autor que propició el vuelco acabó perteneciendo a "una época ya pasada".
Congresos como el que estos días se celebra en Oviedo demuestran, no obstante, que sus textos tienen plena vigencia. "Era un personaje simpático", razona Sánchez Espinosa, "y si hoy escoges sus discursos y cartas sobre falsos milagros, sobre fantasmas o sobre la epidemia de vampiros en Europa, resulta muy simpática la forma en que desmonta esas falsas creencias, como los fakes de las redes sociales actuales". Feijoo, además, tenía el atractivo de quien no quería estar en Madrid cerca de la corte. "Estaba muy contento viviendo en Oviedo, haciendo lo que le gustaba: escribir, recibir a sus amigos en su tertulia, fumar, el chocolate y el vino de Jerez", concluye.
Las jornadas, organizadas por el Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, arrancaron el miércoles con la conferencia inaugural de la profesora Inmaculada Urzainqui y este jueves proseguirán desde las 9.30 horas en el Edificio Histórico de la Universidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
- El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
- “Pavarotti murió en mis manos”: la tristeza de un portero de Oviedo que rescató al pavo real atropellado en el centro de la ciudad
- Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando
- Accidente en una de las entradas a Oviedo más transitadas: un coche acaba empotrado contra una valla publicitaria en la plaza de Castilla
- Una mujer agrede gravemente a su padre nonagenario en Oviedo: «Me lo ordenó el demonio»
- La joyería de Oviedo que nació de un relojero gallego hace 80 años y se afianzó en Uría