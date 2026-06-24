Sánchez Espinosa: «Feijoo y su obra enseñó a pensar a los españoles»

La progresiva desaparición del padre Feijoo después de haber sido el autor más leído de la literatura española durante casi un siglo fue una consecuencia del triunfo de su propósito intelectual. Así lo sostiene Gabriel Sánchez Espinosa, profesor en la Universidad de Belfast y encargado de clausurar, este jueves a las 18.30 horas en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, el congreso dedicado a los 350 años del nacimiento del benedictino y los 300 de la publicación del "Teatro Crítico Universal", escrita en Oviedo.

Sánchez Espinosa describe a Feijoo como "una de las grandes figuras del siglo XVIII en España y en Europa". "Fue el intelectual que enseñó a pensar a los españoles y fue un auténtico bestseller. Era un autor accesible por la claridad de su lenguaje y de sus ideas, y en cierta manera cambió la faz intelectual de España", sostiene. Pero si el "Teatro crítico" operó el cambio definitivo para el nacimiento de una nueva sociedad de clases en el XIX, concluye, a la postre el autor que propició el vuelco acabó perteneciendo a "una época ya pasada".

Congresos como el que estos días se celebra en Oviedo demuestran, no obstante, que sus textos tienen plena vigencia. "Era un personaje simpático", razona Sánchez Espinosa, "y si hoy escoges sus discursos y cartas sobre falsos milagros, sobre fantasmas o sobre la epidemia de vampiros en Europa, resulta muy simpática la forma en que desmonta esas falsas creencias, como los fakes de las redes sociales actuales". Feijoo, además, tenía el atractivo de quien no quería estar en Madrid cerca de la corte. "Estaba muy contento viviendo en Oviedo, haciendo lo que le gustaba: escribir, recibir a sus amigos en su tertulia, fumar, el chocolate y el vino de Jerez", concluye.

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Las jornadas, organizadas por el Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, arrancaron el miércoles con la conferencia inaugural de la profesora Inmaculada Urzainqui y este jueves proseguirán desde las 9.30 horas en el Edificio Histórico de la Universidad.