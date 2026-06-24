Vox acusa al PP de asumir la agenda de IU en Oviedo tras impulsar el nuevo Plan de Igualdad

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado este miércoles los avances en la elaboración del nuevo Plan de Igualdad municipal al considerar que evidencian la influencia de Izquierda Unida sobre la acción de gobierno del Partido Popular. La formación asegura que la iniciativa forma parte de los compromisos incluidos en el acuerdo suscrito entre ambas formaciones y sostiene que el PP está incorporando a su gestión prioridades políticas propias de la izquierda. La portavoz de VOX Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reclamado que el Ayuntamiento centre sus esfuerzos en problemas como la seguridad, la vivienda, la presión fiscal o las necesidades de la zona rural.

La formación señala que la propia información difundida por el Ayuntamiento vincula la elaboración del nuevo Plan de Igualdad con los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en el pacto alcanzado con Izquierda Unida. Para Vox, esta circunstancia confirma que los acuerdos entre ambas formaciones trascienden cuestiones puntuales y están condicionando la orientación política del Ejecutivo local, pese a que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta para gobernar.

"Cada vez resulta más difícil distinguir dónde termina el programa del Partido Popular y dónde comienza el de Izquierda Unida. Los acuerdos ya no se limitan a cuestiones puntuales, sino que están marcando la orientación política del Ayuntamiento", afirma la portavoz de Vox.

Desde el partido sostienen que el desarrollo de este tipo de iniciativas contrasta con la falta de avances en asuntos que, a su juicio, afectan de forma directa a los vecinos de Oviedo. La formación cita entre esas cuestiones la inseguridad en determinados barrios, las dificultades de acceso a la vivienda, la presión fiscal que soportan las familias y las necesidades de la zona rural. "Los ovetenses necesitan un Ayuntamiento centrado en garantizar la seguridad, mejorar los servicios públicos, bajar impuestos y facilitar la vida a las familias. Sin embargo, vemos cómo el Partido Popular sigue avanzando en políticas inspiradas en los mismos planteamientos ideológicos que durante años han impulsado la izquierda", señala Peralta.

La portavoz considera además significativo que el anuncio sobre el Plan de Igualdad se produzca pocos días después de que Vox presentara una iniciativa para incorporar la perspectiva de familia en todas las políticas municipales. Según explica la formación, el Ayuntamiento continúa impulsando políticas basadas en la perspectiva de género mientras deja de lado propuestas orientadas, según VOX, al apoyo de las familias, la natalidad y la conciliación. "Creemos que las políticas públicas deben orientarse a fortalecer a las familias, apoyar la natalidad y facilitar la conciliación, no a seguir reproduciendo marcos ideológicos importados de la izquierda", afirma.

Vox concluye que el problema ya no reside únicamente en los acuerdos puntuales alcanzados entre PP e IU, sino en la adopción de planteamientos que considera propios de la izquierda. En este sentido, la formación menciona medidas como la Zona de Bajas Emisiones, las políticas lingüísticas, las iniciativas de igualdad y los acuerdos alcanzados con Izquierda Unida como ejemplos de una estrategia política que, a su juicio, se aleja de las expectativas de una parte del electorado de centro-derecha.

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"Las políticas climáticas que han dado lugar a la Zona de Bajas Emisiones, las concesiones en materia lingüística, la expansión de las políticas de género y los continuos acuerdos con IU dibujan un modelo de ciudad cada vez más alejado de lo que esperan los votantes de centro-derecha que confiaron en el Partido Popular", concluye Peralta.