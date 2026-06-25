Alianza de la izquierda de Oviedo para reforzar el compromiso de los derechos LGTBI: piden colocar la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento

Los grupos municipales del PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo han registrado una proposición conjunta para su debate en la comisión plenaria de Políticas Sociales y Juventud con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI. La iniciativa busca reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad, la diversidad y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

La propuesta plantea el apoyo institucional a la celebración del Orgullo LGTBI 2026 y la colocación de la bandera arcoíris o de un símbolo representativo del Orgullo en un espacio visible de la fachada del Ayuntamiento durante los días de conmemoración. Además, incluye campañas de sensibilización contra la LGTBIfobia y los discursos de odio, acciones formativas para el personal municipal y el refuerzo de protocolos frente a agresiones o situaciones de discriminación.

La iniciativa también contempla el apoyo a las asociaciones y colectivos que trabajan por los derechos LGTBI. Sus promotores defienden que el Orgullo debe entenderse como una jornada de memoria, reivindicación, visibilidad y defensa de los derechos humanos, y sostienen que Oviedo debe consolidarse como una ciudad comprometida con la diversidad y libre de discriminación.

La concejala socialista Marisa Ponga defiende que el apoyo a los derechos de las personas LGTBI “no puede esconderse ni rebajarse a un trámite menor”. A su juicio, si el Ayuntamiento cree realmente en la igualdad y la diversidad, debe llevar ese compromiso “a su máximo órgano de representación institucional, que es el Pleno municipal”.

También señaló que esta cuestión afecta a “derechos humanos, igualdad y convivencia democrática”, por lo que considera fundamental que el conjunto de la Corporación pueda pronunciarse de manera pública sobre la iniciativa. La edil también ha lamentado que, según afirma, el Partido Popular “rehúya los debates públicos sobre estas cuestiones para no incomodar a la extrema derecha”.

Por su parte, la concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, destacó que los derechos LGTBI forman parte de los derechos humanos y de la calidad democrática de las instituciones. Frente a quienes, en sus palabras, pretenden convertir la diversidad en un problema o utilizarla como arma política, la edil defendió que las administraciones públicas tienen la obligación de proteger derechos, combatir la discriminación y garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad y dignidad.

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Pontón añadió que el Orgullo sigue siendo necesario porque todavía existen agresiones, discriminaciones y discursos de odio que buscan devolver a muchas personas al silencio y a la invisibilidad. Por ello, ha defendido que las instituciones deben enviar un mensaje claro de apoyo a la igualdad, la convivencia y la libertad.