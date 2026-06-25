Una alumna del École de Oviedo representará a Asturias en la fase nacional del concurso escolar "Carta a un Militar Español"

Julia Rodríguez Álvarez, alumna del centro educativo École, representará al Principado de Asturias en la fase nacional del XIII Concurso Literario Escolar "Carta a un Militar Español" tras obtener el primer premio de la fase provincial con su obra "El horizonte no era un final". La entrega de premios tuvo lugar en la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias, en un acto presidido por el secretario general de la institución, el teniente coronel Ismael Pérez Cobo. A la ceremonia asistieron una treintena de personas entre alumnos, docentes y familiares de los concursantes, que participaron en una visita guiada por la institución en la que pudieron conocer la historia del inmueble.

La decimotercera edición del concurso, organizado por la Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad y que busca acercar a los jóvenes a las Fuerzas Armadas a través de las letras, se ha celebrado bajo el lema "Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes", una referencia al hidroavión Plus Ultra, protagonista en 1926 del primer vuelo que enlazó España y Sudamérica al cruzar el océano Atlántico.

La travesía recorrió más de 10.000 kilómetros entre Palos de la Frontera y Buenos Aires y está considerada una de las grandes gestas de la aviación española. Según la organización, aquella expedición simboliza valores como la audacia, la innovación, la perseverancia y la superación, que han servido de inspiración para los trabajos presentados en esta edición.

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El segundo premio de la fase provincial recayó en Sandra Marcos Fernández, alumna del Colegio San Ignacio, por el trabajo "Sobrevolando el olvido". El tercer galardón fue para Daniel Alonso Ordiz, del Colegio Corazón de María, autor de la obra "Alas de Valor y Memoria".