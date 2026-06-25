Autorizados 34 millones para llevar el agua regenerada en la depuradora de Villaperi (Oviedo) a la gran industria regional

El Principado ha autorizado un gasto de 33,8 millones para la construcción de la red que llevará el agua regenerada de la estación depuradora de Villaperi a las áreas industriales.

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta inversión, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), para ejecutar la primera fase de la red de conducciones que permitirá transportar el agua regenerada en esta instalación hasta las áreas industriales.

El objetivo es dar una "segunda vida al agua ya depurada de forma que reduzca la presión sobre los recursos hídricos convencionales destinados al abastecimiento de la población y a otros usos que requieren agua potable", ha informado el Ejecutivo.

Debido a la dimensión y complejidad territorial de la infraestructura, el proyecto se desarrollará de forma escalonada: la primera fase se centrará en la construcción de la arteria principal y del primer tramo de la derivación este, que permitirá conducir el agua hasta la zona de Veriña, donde se sitúa la arqueta de entrega.

Esta fase incluye ejecutar aproximadamente 30 kilómetros de conducciones, construir dos depósitos con capacidades de 1.000 y 1.500 metros cúbicos y una arqueta final de entrega de 225 metros cúbicos, elementos que constituirán la base del futuro sistema de distribución de agua regenerada a la industria.

La red de transporte es una de las piezas del proyecto de transformación de Villaperi en una biofactoría, una iniciativa que movilizará en conjunto alrededor de 70 millones, cofinanciados con fondos europeos, y convertirá la mayor depuradora de Asturias "en una instalación de referencia en Europa por su modelo de gestión sostenible de los recursos".

Gracias a esta infraestructura, las industrias asturianas podrán cubrir aproximadamente la mitad de sus necesidades con agua regenerada, lo que liberará una parte significativa de los recursos hídricos convencionales para el abastecimiento de la población.

El agua llegará a los polos industriales de Gijón y Avilés a través de la red de conducciones, cuya primera fase comienza ahora.

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El proyecto incorpora, además, otras actuaciones destinadas a maximizar la eficiencia energética, entre ellas la nueva planta de tratamiento de fangos, que contribuirá a compensar el elevado consumo energético asociado al proceso de regeneración del agua, así como la instalación de una planta fotovoltaica, actualmente en ejecución.