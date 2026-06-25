Brotes verdes en Oviedo: aprobado un plan para reponer 154 árboles en los parques de la ciudad
Los ejemplares serán plantados antes de acabar el año con una inversión de 34.000 euros
El Ayuntamiento de Oviedo ha dado luz verde este jueves en la Junta de Gobierno a un contrato esencial para el mantenimiento del patrimonio vegetal de la ciudad, con el que se procederá a la reposición de 154 árboles muertos o retirados de parques, jardines y viales este año. Esta iniciativa, con un presupuesto de casi 34.000 euros, busca cubrir las bajas producidas por enfermedades, temporales o actos vandálicos en el inventario verde local.
Según los pliegos impulsados por la concejalía de Servicios Básicos, dirigida por José Ramón Pando, el suministro incluye una gran variedad de especies, destacando ejemplares como los veinticinco Prunus cerasifera «Pisardi», diez arces platanoides o diversas magnolias y tilos que renovarán el paisaje carbayón. Los ejemplares, que deberán ser servidos preferiblemente en contenedor para asegurar su arraigo, se entregarán entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre de 2026, coincidiendo con el periodo óptimo de plantación.
El contrato exige estrictos controles de calidad, obligando a que los troncos sean rectos, libres de plagas y con un perímetro específico de hasta dieciocho centímetros. El material vegetal será recepcionado en el vivero municipal del polígono Espíritu Santo, donde los técnicos verificarán que cada unidad cumpla con los requisitos estéticos y fitosanitarios para garantizar la salud de las alamedas ovetenses. Con esta inversión, el Consistorio refuerza su compromiso con la sostenibilidad urbana, asegurando que el stock de arbolado municipal mantenga la densidad necesaria.
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